Después de casi un mes hospitalizado, donde enfrentó una operación al pie, Patricio Manns habla por primera vez de la muerte de su esposa, Alejandra Lastra, que también se encontraba internada en la Clínica Bupa de Reñaca.

La mujer, quien además era la manager del cantautor nacional, falleció el pasado 9 de septiembre producto de un cáncer. “Alejandra estaba con un cáncer al pulmón que se agravó justo cuando me vino esta cosa del pie. Tuvimos que internarnos los dos. Nos pusieron en la misma pieza, cama con cama. Ella me pidió que me quedara a su lado“, detalló en entrevista con Revista Sábado de El Mercurio.

El artista contó que estuvieron tomados de la mano hasta las últimas horas de vida. “Fue horroroso. Ella estaba con oxígeno. Agonizó cuatro horas. Fue un dolor que me llegó hasta acá”, dijo tocándose el estómago.

Hoy, el autor de Arriba en la cordillera está de regreso en su departamento en Concón y cada rincón le recuerda a Alejandra. “Estiro la mano en la cama y ella no está a mi lado. Encuentro la cama vacía. Es lo que se llama tragedia: verdaderamente trágico”, señaló.

“La vi morir y esa es una imagen indeleble, que no se borra. Se agarraba de mi mano: no sé si quería llevarme o que yo la retuviera”, agregó.

Manns también enfrenta una morosidad con la clínica en que fue atendido. “Estoy debiendo $453 millones. En diciembre me los empiezan a cobrar, así que antes de esa fecha espero estar parándome arriba de un escenario”, aseveró.

El músico confiesa que ha sentido el cariño de colegas, quienes se han organizado con eventos a beneficio para solventar los gastos médicos. “Me llamó Silvio Rodríguez. ‘Yo me hago cargo de todos tus gastos’. Y habló con Víctor Heredia, que me llamó también y me dijo: ‘No, Silvio se hace cargo de la mitad y yo de la otra'”, contó.