La banda estadounidense Paramore anunció este miércoles que volverá a presentarse en Chile, a casi 10 años desde su último concierto en suelo nacional.

A través de sus redes sociales, la agrupación que lidera Hayley Williams, confirmó que visitará Sudamérica en el marco de una gira que incluirá una presentación en nuestro país.

“Hola Sudamérica. Estamos regresando. Manténganse al tanto para más información sobre la venta de las entradas”, publicó el grupo junto a un afiche con las fechas de sus espectáculos.

(h)ola South America. We’re coming back.

Stay tuned for more information on when tickets go on sale. pic.twitter.com/2obmtjXSoJ

— paramore (@paramore) October 6, 2022