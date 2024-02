La actriz británica Pamela Salem, quien interpretó junto a Sean Connery a Miss Moneypenny en la película de James Bond de 1983 Never Say Never Again, falleció a los 80 años, anunció el viernes la productora Big Finish.

¿Quién era Pamela Salem?

Salem, que nació en India en 1944, también trabajó con el fallecido Connery en la película de comedia de 1978 El primer gran asalto al tren.

Su carrera televisiva incluyó papeles en programas de televisión como ER, The West Wing y Doctor Who.

Salem, que se mudó a Estados Unidos en la década de 1990, también disfrutó de una carrera como coguionista y productora de radio y teatro junto a su esposo Michael O’Hagan, detalló Big Finish.

El productor de Big Finish, David Richardson, rindió homenaje a la “encantadora” Salem y recordó: “Cada vez que había una grabación de Big Finish para ella, ella volaba desde Miami por sus propios medios, sin alboroto ni fanfarria, y aparecía en el estudio armada con las sonrisas más cálidas, los abrazos más grandes y, a menudo, regalos”.

“Era una persona muy amable, siempre interesada en todos, desde sus compañeros de reparto hasta el equipo de producción, los actores invitados y los visitantes”, agregó.

Añadió: “Como intérprete, ella había estado en mi radar desde que era niño; la había visto y disfrutado en Jason King, Doctor Who, Blake’s 7, Into the Labyrinth. Cuando crecí, ella era Miss Moneypenny en Never Say Never Again, apareció en decenas de episodios de EastEnders y, tras mudarse a Estados Unidos, fue estrella invitada en ER y The West Wing. Pamela tuvo una carrera extraordinaria”.