El pasado domingo se celebró la 94° ceremonia de los Premios Oscar, entre novedades como las estatuillas que recibió CODA, película realizada en gran parte por un equipo sordo, así como el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que fue recordada por diferentes estrellas.

Sin embargo, muchos momentos fueron opacados por el escándalo del golpe que el actor Will Smith, quien posteriormente recibió su primer Oscar como Mejor Actor, propinó al comediante Chris Rock, luego de que este realizó un chiste burlándose de la apariencia de Jada Pinkett-Smith, actriz y esposa del protagonista de The Fresh Prince of Bel-Air.

“Jada, te amo, ‘GI Jane 2’, no puedo esperar a verla”, dijo Rock en referencia a la película protagonizada por Demi Moore (1997) en que se rapa la cabellera. Además de las críticas hechas en redes sociales debido a los chistes sobre la apariencia de otros y la sobre atención mediática que muchas veces recibe el aspecto de mujeres que se alejan de los estereotipos machistas de “lo femenino” (en referencia a llevar el cabello largo), también se recordó que la intérprete de The Matrix padece hace años de una patología: Alopecia.

No obstante, también recibió críticas transversales la actitud violenta e inexcusable de Smith, quien se levantó de su asiento especialmente para propinarle un duro golpe a Rock, entregando un mensaje negativo para las y los millones de televidentes en todo el mundo que vieron la ceremonia, en torno a las agresiones físicas como forma de respuesta.

Tras el amargo suceso, el sitio estadounidense Page Six consignó este lunes que el rapero y uno de los presentadores de aquella noche, P. Diddy, aseguró que ambos implicados habrían hecho “las paces“.

“Ya no es un problema. Eso se acabó. Puedo confirmarlo“, expresó Diddy en la fiesta organizada por la revista Variety tras los premios. “Todo es amor“, dijo, agregando que “son hermanos”.