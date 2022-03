(CNN) – Mila Kunis, que nació en Ucrania, se tomó un momento mientras presentaba la nominada a mejor canción del año y su actuación para abordar la angustia en su tierra natal.

“Los eventos globales recientes nos han dejado a muchos de nosotros sintiéndonos destrozados”, dijo Kunis. “Sin embargo, cuando eres testigo de la fuerza y ​​la dignidad de aquellos que enfrentan tal devastación, es imposible no conmoverse por su resistencia. Uno no puede evitar sentirse asombrado por aquellos que encuentran la fuerza para seguir luchando a través de una oscuridad inimaginable”.

Kunis, quien junto con su esposo Ashton Kutcher ha recaudado millones para Ucrania, presentó a Reba McEntire cantando Somehow You Do, una “canción de resiliencia” de la película Four Good Days.

Después de la actuación, las siguientes palabras parpadearon en la pantalla: “Nos gustaría tener un momento de silencio para mostrar nuestro apoyo al pueblo de Ucrania que actualmente enfrenta invasiones, conflictos y prejuicios dentro de sus propias fronteras. Si bien el cine es una vía importante para que expresemos nuestra humanidad en tiempos de conflicto, la realidad es que millones de familias en Ucrania necesitan alimentos, atención médica, agua limpia y servicios de emergencia. Los recursos son escasos y nosotros, colectivamente como comunidad global, podemos hacer más. Le pedimos que apoye a Ucrania de cualquier manera que esté capaz #standwithukraine“.