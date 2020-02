Parasite hizo historia en la 92 edición de los Premios de la Academia, convirtiéndose en la primera película en idioma no inglés en ganar el galardón a la Mejor película, al tiempo que se llevó honores para el director Bong Joon Ho, el guión original y en la categoría de largometraje internacional.

Fue un resultado sorprendente, dado que muchos pensaban que la épica 1917 de la Primera Guerra Mundial era la favorita, pero difícilmente un shock total a la luz de los elogios que la industria y los críticos le dieron al thriller surcoreano durante la temporada de premios.

El director, abrumado, gentilmente mencionó a sus compañeros nominados, llegando incluso a mencionar el uso de una motosierra para cortar la estatuilla y compartirla con ellos.

En tanto, los triunfos en las cuatro categorías de actuación siguieron el guión, tras la variedad de honores entregados en las ceremonias previas a la noche de los Oscar.

Tres de los ganadores lo fueron por primera vez, con un Joaquin Phoenix triunfador por su papel principal en Joker, un drama oscuro surgido de la franquicia de Batman. Phoenix dio un discurso apasionado sobre los derechos de los animales, entre otras cosas.

Renee Zellweger, ganadora como Mejor actriz de reparto en 2004 por Cold Mountain, obtuvo su primer Oscar a Mejor actriz por “Judy”, una biografía de Judy Garland en los últimos años de su vida.

Brad Pitt y Laura Dern se llevaron al Oscar en las categorías de actor y actriz de reparto por Once Upon a Time … in Hollywood y Marriage Story, respectivamente.

Aunque había ganado un Oscar como productor por 12 Years a Slave, este es el primer premio de la Academia para Pitt como actor. Pitt puso una nota política en la ceremonia –una de relativamente pocas, en general– haciendo referencia al juicio político del presidente Trump al señalar que su discurso de 45 segundos fue más tiempo de lo que el Senado había asignado a los testigos.

Dern, reconocida por Marriage Story, agradeció a sus padres actores, Bruce Dern y Diane Ladd, en un emotivo discurso.

Otra nominada a Mejor película, la sátira antinazi Jojo Rabbit, del escritor y director Taika Waititi, se llevó el premio a Mejor guión adaptado.

De hecho, los votantes de los Oscar hicieron una repartición de los galardones. Ocho de las nueve películas nominadas al premio principal se llevaron al menos una estatuilla, entre ellas 1917, que fue filmada para parecer que fue hecha ena una toma continua, y se llevó un trío de honores en sonido, cinematografía y efectos visuales.

Once Upon a Time obtuvo un segundo Oscar por diseño de producción y “Ford v. Ferrari” ganó uno de los premios de sonido y por edición. “Little Women” se llevó el premio de diseño de vestuario y Hilda Gudnadottir fue reconocida por la música original de “Joker”.

La única excepción fue The Irishman, el costoso drama de gánsteres de Netflix del director Martin Scorsese.

A pesar de que se le negó lo que habría sido un guiño histórico como mejor película, American Factory de Netflix, un documental producido con el apoyo de los Obama, se llevó el premio en esa categoría. La película narra la adquisición de una planta de producción de Ohio por intereses chinos.

Toy Story 4 recibió el premio a Mejor película animada, al igual que su predecesora en 2011, la primera franquicia en ganar un par de premios dentro de esa categoría, que apareció por primera vez en 2002.

El equipo de compositores formado por Elton John y Bernie Taupin también se llevó un Oscar por su canción original para “Rocketman”, el drama musical basado en la vida de John.

El suspenso sobre la carrera por el premio a la Mejor película permaneció en el corazón del evento de este año, con base en la consistencia entre los honores de actuación que llevó a muchos a asumir que esas carreras se habían decidido esencialmente durante el camino a la noche más grande de la industria del cine estadounidense.

Las nominaciones también reavivaron el debate sobre inclusión y diversidad dentro de la academia, que dio origen al hashtag #OscarsSoWhite hace cinco años. A pesar de los esfuerzos de la academia para abordar el problema, solo una persona de color, la actriz Cynthia Erivo, por la biografía de Harriet Tubman “Harriet”, se encontraba entre los 20 nominados en las cuatro categorías de actuación.

“Parasite” no pudo obtener ningún reconocimiento de actuación individual, aunque era una pieza de conjunto, y sobre esa base fue nominada por el Sindicato de Actores.

La audiencia de los Oscar será analizada cuidadosamente, en medio de un declive general en las principales ceremonias previas, incluidos los Globos de Oro –que marcaron el inicio de la temporada truncada de premios de este año a principios de enero– y los Grammy de hace dos semanas.

La ceremonia nuevamente optó por no contar con un anfitrión designado, después de emplear ese enfoque en 2019. Si bien entonces fue una novedad, será interesante ver si genera una curiosidad similar la segunda vez.

La noche comenzó con un número musical estridente de Janelle Monae, seguido de una presentación de dos anfitriones anteriores, Steve Martin y Chris Rock, bromeando sobre la falta de directoras y personas de color entre los nominados.

Matthew A. Cherry, director del cortometraje animado Hair Love, dedicó su victoria al fallecido Kobe Bryant, mientras hablaba de la necesidad de una mayor representación.

La producción incluyó una broma a expensas de Cats, el principal fracaso de taquilla, y una actuación sorpresa de Eminem. Este último provocó una reacción entusiasta de la multitud, basada en tomas dentro del teatro, pero generó dudas en las redes sociales.

A continuación, la lista completa de los ganadores.

MEJOR PELÍCULA

“Ford v Ferrari”

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Little Women”

“Once Upon a Time…in Hollywood”

“Marriage Story”

“Parasite” – GANADOR

“1917”

ACTRIZ DE REPARTO

Kathy Bates, “Richard Jewell”

Laura Dern, “Marriage Story” – GANADORA

Scarlett Johansson, “Jojo Rabbit”

Florence Pugh, “Little Women”

Margot Robbie, “Bombshell”

ACTOR DE REPARTO

Tom Hanks, “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Anthony Hopkins, “The Two Popes”

Al Pacino, “The Irishman”

Joe Pesci, “The Irishman”

Brad Pitt, “Once Upon a Time…in Hollywood” – GANADOR

PELÍCULA INTERNACIONAL

South Korea, “Parasite” – GANADOR

Spain, “Pain and Glory”

France, “Les Misérables”

North Macedonia, “Honeyland”

Poland, “Corpus Christi”

DOCUMENTAL (CORTOMETRAJE)

“In the Absence”

“Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)” – GANADOR

“Life Overtakes Me”

“St. Louis Superman”

“Walk Run Cha-Cha”

DOCUMENTAL

“American Factory” – GANADOR

“The Edge of Democracy”

“Honeyland”

“For Sama”

“The Cave”

CANCIÓN ORIGINAL

“I’m Standing With You,” “Breakthrough”

“Into the Unknown,” “Frozen II”

“Stand Up,” “Harriet”

“(I’m Gonna) Love Me Again,” “Rocketman” – GANADOR

“I Can’t Let You Throw Yourself Away,” “Toy Story 4”

PELÍCULA ANIMADA

“How to Train Your Dragon: The Hidden World”

“I Lost My Body”

“Klaus”

“Missing Link”

“Toy Story 4” – GANADOR

GUIÓN ADAPTADO

“The Irishman”

“Jojo Rabbit” – GANADOR

“Little Women”

“The Two Popes”

“Joker”

GUIÓN ORIGINAL

“Marriage Story”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Parasite” – GANADOR

“Knives Out”

“1917”

ACTOR PRINCIPAL

Antonio Banderas, “Pain and Glory”

Leonardo DiCaprio, “Once Upon a Time…in Hollywood”

Adam Driver, “Marriage Story”

Joaquin Phoenix, “Joker” – GANADOR

Jonathan Pryce, “The Two Popes”

ACTRIZ PRINCIPAL

Cynthia Erivo, “Harriet”

Scarlett Johansson, “Marriage Story”

Saoirse Ronan, “Little Women”

Renée Zellweger, “Judy” – GANADORA

Charlize Theron, “Bombshell”

DIRECTOR

Martin Scorsese, “The Irishman”

Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”

Bong Joon-ho, “Parasite” – GANADOR

Sam Mendes, “1917”

Todd Phillips, “Joker”

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

“Once Upon a Time…in Hollywood” – GANADOR

“The Irishman”

“1917”

“Jojo Rabbit”

“Parasite”

FOTOGRAFÍA

“1917” – GANADOR

“Once Upon a Time in Hollywood”

“The Irishman”

“Joker”

“The Lighthouse”

DISEÑO DE VESTUARIO

“Once Upon a Time… in Hollywood”

“Little Women” – GANADOR

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

EDICIÓN DE SONIDO

“1917”

“Ford v Ferrari” – GANADOR

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

“Once Upon a Time… in Hollywood”

“Joker”

MEZCLA DE SONIDO

“1917” – GANADOR

“Ford v Ferrari”

“Once Upon a Time… in Hollywood”

“Ad Astra”

“Joker”

CORTOMETRAJE ANIMADO

“Dcera (Daughter)”

“Hair Love” – GANADOR

“Kitbull”

“Memorable”

“Sister”

CORTOMETRAJE

“Brotherhood”

“Nefta Football Club”

“The Neighbors’ Window” – GANADOR

“Saria”

“A Sister”

MÚSICA ORIGINAL

“1917,” Thomas Newman

“Joker,” Hildur Guðnadóttir – GANADOR

“Little Women,” Alexandre Desplat

“Marriage Story,” Randy Newman

“Star Wars: The Rise of Skywalker,” John Williams

EFECTOS VISUALES

“Avengers: Endgame”

“The Lion King”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

“The Irishman”

“1917” – GANADOR

EDICIÓN

“The Irishman”

“Ford v Ferrari” – GANADOR

“Parasite”

“Joker”

“Jojo Rabbit”

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA