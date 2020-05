Little Richard, el hombre salvaje del rock’n roll que gritaba, acicalaba y robaba escenas con éxitos como Tutti Frutti y Long Tall Sally, murió este sábado a los 87 años, según confirmó su ex agente, Dick Alen, a CNN.

Alen dijo que el músico murió en Nashville con su hermano y su hijo a su lado. La causa de la muerte está relacionada con un cáncer de huesos que lo acomplejaba hace unos años. “Había estado enfermo por un buen tiempo”, señaló.

El pionero se habría destacado en cualquier época. Pero en la década de 1950, cuando Little Richard saltó a la fama, era como ningún otro: un hombre negro extravagante, con maquillaje y tocando el piano.

“Richard abrió la puerta. Reunió a las razas”, dijo el arreglista, HB Barnum, en la biografía de Charles White titulada “The Life and Times of Little Richard” (1984).

“Cuando salí a la carretera por primera vez, había muchos públicos segregados. Con Richard, aunque todavía tenían al público segregado en el edificio, estaban allí juntos. Y la mayoría de las veces antes del final de la noche, todos se mezclarían entre sí”, contó.

Algunos datos de Richard

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, que no se queda atrás en el escenario, también era un admirador. “No hay una sola frase para describir su dominio sobre la audiencia. No podía creer el poder de Little Richard en el escenario. Fue increíble”, dijo Jagger, según el libro de White.

El pequeño Richard conocía su poder. “Me vieron como algo así como un libertador, una salida”, dijo una vez.

“Mi medio de expresión, mi música, era una forma en que mucha gente deseaba poder expresarse y no poder”, agregó.

Little Richard se erizó cuando fue pasado por alto a favor de otras figuras de rock tempranas, y le dijo a SFGate.com en 2003: “¡Creé rock’n roll! ¡Soy el innovador! ¡Soy el emancipador! ¡Soy el arquitecto! ¡Soy el creador! ¡Soy el que lo inició!”.

Había hecho esos alardes 15 años antes, dejando de lado el guion y otorgando el premio al mejor artista nuevo en los Grammys de 1988. Cinco años más tarde, los Grammys finalmente lo reconocieron con un Premio a la Trayectoria.