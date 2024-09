Oasis vendría a Chile con su gira de regreso: Medio británico asegura que la próxima semana se anunciarían las fechas

Luego de que las especulaciones se materializarán y se confirmará el regreso de Oasis, su fanaticada inició un dificultoso proceso para conseguir entradas para su gira mundial, Live ’25, que de momento cuenta con conciertos en Reino Unido e Irlanda.

La fama de la banda británica ha trascendido fronteras, por lo que en distintos países esperan a Noel y Liam Gallagher, que hasta ahora no han anunciado nada respecto a realizar shows a nivel internacional.

Sin embargo, el medio británico, NME, informó que la banda visitaría distintas ciudades alrededor del mundo, lo que despertó las alarmas entre la fanaticada de los británicos.

