Naya Rivera utilizó sus últimas fuerzas para salvar a su hijo de 4 años antes de morir, dijo el lunes el sheriff del condado de Ventura, Bill Ayub.

“Ella juntó suficiente energía para llevar a su hijo de vuelta al bote, pero no lo suficiente para salvarse”, afirmó Ayub.

Un cuerpo descubierto el lunes por la mañana en el lago Piru ha sido identificado como la ex actriz de Glee, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura durante una conferencia de prensa.

Rivera y su hijo alquilaron un bote en el lago Piru el miércoles. El niño le dijo a los rescatistas que él y su madre habían ido al agua a nadar, pero que ella no volvió al bote. Le dijo a los investigadores que luego miró hacia atrás y la vio desaparecer bajo el agua, dijo Ayub.

Su hijo fue encontrado dormido en el bote de alquiler después de que se retrasara su devolución. Se encontró un chaleco salvavidas en el bote y el niño llevaba otro.

A Rivera, de 33 años, se le presumía muerta después de que desapareció el miércoles.

Su cuerpo fue encontrado el lunes flotando en el área noreste del lago donde la profundidad es de entre 10 y 18 metros, después de una búsqueda de seis días. Ayub dijo que los investigadores están “seguros” de que el cuerpo encontrado era Rivera, pero el cuerpo aún debe ser identificado por la Oficina del forense del condado de Ventura.

Ayub dijo que el departamento del sheriff ha estado “en contacto directo” con la familia de Rivera.

“Su familia ha estado en el lago todos los días con esperanza y comunicándose con nuestros investigadores”, dijo Ayub.

La actriz es mejor conocida por su papel de Santana López en el programa de Fox Glee, que rápidamente ganó la aclamación de la crítica después de debutar en 2009. Apareció en casi todos los episodios del musical, que terminó en 2015.

Los actores Cory Monteith y Mark Salling, compañeros de Rivera en Glee, también murieron.

Miembros del elenco del programa recurrieron a las redes sociales para llorar a su coprotagonista, compartiendo sus condolencias a la familia de Rivera.

“¿Cómo puedes transmitir todo tu amor y respeto por alguien en una publicación?”, escribió Chris Colfer, quien interpretó a Kurt en Glee, en su Instagram en un largo y emotivo mensaje acompañado de una foto de él y Rivera. “¿Cómo puedes resumir una década de amistad y risas solo con palabras? Si eras amigo de Naya Rivera, simplemente no puedes”.

“Descansa, Naya”, tuiteó Jane Lynch, quien interpretó a la entrenadora Sue Sylvester en el programa. “Qué fuerte has sido. Amor y paz para tu familia”.

Rivera también estuvo en la comedia de la CBS The Royal Family y en la película de comedia The Master of Disguise. Recientemente protagonizó la serie Step Up, basada en la franquicia de películas.

Topher Gauk-Roge, Jon Passantino y Cheri Mossburg contribuyeron a este informe.