Murió actor de “Piratas del Caribe” tras aparente ataque de tiburón

Tamayo Perry era también salvavidas e instructor de surf. Actuó en otras famosas producciones como "Lost".

(CNN) – Un salvavidas e instructor de surf –que también apareció en películas como Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas y Blue Crush– murió el domingo tras un aparente ataque de tiburón en la costa norte de Ohau, Hawai, según las autoridades.

Tamayo Perry, de 49 años, era un “veterano de ocho años de la Seguridad Oceánica de Honolulú y un conocido navegante de la costa norte”, declaró en un comunicado el alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi.

Perry “fue un ejemplo de valentía, compromiso y profundo sentido del deber, sirviendo a nuestra comunidad con una dedicación inquebrantable. Sus actos heroicos y sus incansables esfuerzos por garantizar la seguridad de nuestros residentes y visitantes nunca serán olvidados”, añadió Blangiardi.

El domingo, poco antes de la 1 p.m., la Seguridad Oceánica de Honolulu y otros servicios de emergencia acudieron a una playa tras recibir una llamada sobre un surfista que había resultado mortalmente herido por el ataque de un tiburón, informó Shayne Enright, portavoz de los Servicios Médicos de Emergencia de Honolulu.

El personal de Seguridad Oceánica de Honolulu acudió en moto acuática y llevó a Perry a la orilla, donde los socorristas lo declararon muerto.

Perry era un salvavidas muy querido por todos, un surfista profesional conocido en todo el mundo, y tenía una personalidad “contagiosa”, dijo el jefe en funciones de Seguridad Oceánica de Honolulu, Kurt Lager.

“Por mucho que la gente le quisiera, él quería más a los demás”, dijo Lager.

Tamayo Perry fue descrito como un salvavidas muy querido por quienes le conocían. (Crédito: Igor Meijer/DPPI Media/Alamy Stock Photo)

Perry hizo varias apariciones en televisión y cine, según su página en IMDb.

La biografía de Perry en el sitio web Oahu Surfing Experience incluye la película Piratas del Caribe, Los ángeles de Charlie 2, Blue Crush y las exitosas series de televisión Lost y Hawai Cinco-0, entre sus créditos.

Perry también participó en campañas publicitarias nacionales e internacionales.

“Cuando no estoy actuando, sigo siendo todo un personaje, así que siempre me divierto mucho”, dijo.

La esposa de Perry, Emilia Perry, nació y creció en Australia Occidental y compitió como bodyboarder profesional antes de mudarse a Hawai, donde conoció a su marido y empezó a surfear de forma competitiva, según su biografía en la página web de surf.

“Cuando tenía 18 años, vine a Hawai a una competición y conocí a Tamayo mientras practicaba bodyboard en Pipeline. Unos años más tarde, tomé una tabla de surf, nos casamos y ya no hubo vuelta atrás”, escribió, y añadió: “La gran cantidad de conocimientos sobre el océano que Tamayo me ha inculcado a lo largo de los años no tiene precio”.

El Archivo internacional de ataques de tiburón de la Universidad de Florida enumera 120 incidentes de mordeduras de tiburón en 2023. De las 36 mordeduras de tiburón que se produjeron en Estados Unidos, ocho fueron en Hawai, una de ellas mortal.

Según el informe de 2023 del archivo de ataques de tiburones, los surfistas sufrieron el 42% de las mordeduras en todo el mundo. Aunque el número de mordeduras y víctimas mortales aumentó el año pasado, en comparación con el anterior, los autores del informe afirman que las cifras siguen en línea con las tendencias recientes.

La comunidad de Honolulu prestará el apoyo necesario tras la muerte de Perry, declaró el alcalde.

“Mientras lloramos esta pérdida inimaginable, recordamos los riesgos inherentes a los que se enfrentan a diario nuestros salvavidas, y les expresamos nuestra más profunda gratitud por su servicio”, declaró Blangiardi.

Tina Burnside y Lauren Mascarenhas, de CNN, contribuyeron a este informe.