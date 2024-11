Muere a los 69 años Tony Todd, icono del cine de terror y protagonista de “Candyman” y “Destino Final”

El actor, destacado por su papel principal en la saga "Candyman" y por su trayectoria en el cine de terror, murió a los 69 años en su residencia en California. Su legado, en tanto, incluye emblemáticas actuaciones en Hollywood y trabajos de voz en producciones como The Fallen en "Transformers: Revenge of the Fallen" y Venom en el videojuego Spider-Man 2, que consolidaron su presencia en la cultura popular.

El actor estadounidense Tony Todd, reconocido en Hollywood por sus apariciones en las franquicias de terror Candyman y Destino Final, falleció el miércoles en su residencia en Marina Del Rey, California, a los 69 años.

La noticia de su deceso fue confirmada por su representante, aunque todavía no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

Con una carrera consolidada en el cine de género, Todd protagonizó producciones emblemáticas como la adaptación del cómic El Cuervo, el thriller de acción La Roca, de Michael Bay y la saga de suspenso Destino Final.

Su despliegue en el cine comenzó en los años ’80, con papeles destacados en películas como Platoon, de Oliver Stone, que obtuvo el Premio Óscar, y en series de televisión como Star Trek: The Next Generation, donde interpretó a Kurn, un comandante klingon y hermano de Worf.

Una terrorífica trayectoria en Hollywood como el temido Candyman

No obstante, fue su interpretación en Candyman, de Bernard Rose, la que lo posicionó como un icono del cine de terror en 1992.

Basada en un cuento de Clive Barker, la historia aborda temas profundos como el racismo y la gentrificación a través del personaje de Daniel Robitaille, un espíritu vengativo y atormentado.

La actuación de Todd en el papel, caracterizado por su estatura imponente de 1.90 metros y tono de voz grave, dejó una marca indeleble en la audiencia.

Virginia Madsen, coprotagonista de la cinta, expresó en Instagram su pesar por la pérdida de su amigo y compañero: “Querido mío. Que descanses en dulce poder, en el dulce cielo. El gran actor Tony Todd nos ha dejado y ahora es un ángel. Como lo fue en vida. Les diré más al respecto más tarde, pero ahora no soy capaz. Los quiero. #candyman”, escribió, visiblemente emocionada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por virginiamadsen (@virginiamadsen)

El éxito de Candyman llevó a Todd a interpretar el papel en secuelas, incluyendo Candyman: Farewell to the Flesh (1995) y Candyman 3: Day of the Dead (1999).

En 2021, regresó al personaje en la nueva entrega de Nia DaCosta, que continuó la historia de 1992 con Yahya Abdul-Mateen II en el papel principal.

Además de su prolífica trayectoria en cine y televisión, con créditos en Boston Public, Law & Order, Expediente X, dentro de muchos otros, Todd también incursionó en la actuación de voz, interpretando personajes como The Fallen, en Transformers: Revenge of the Fallen, Zoom en The Flash, y recientemente, Venom en el exitoso videojuego de Spider-Man 2 para PlayStation.