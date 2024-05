Muere Charlie Colin, exbajista de Train, en accidente doméstico: Se habría resbalado en la ducha

Por Camila Morandé 22.05.2024 / 17:09 Compartir

Al momento del accidente, el artista se encontraba cuidando la casa de un amigo, por lo que el cuerpo no fue hallado hasta su regreso, días después. Colin destacó en la industria musical como uno de los miembros fundadores de la banda estadounidense tras éxitos como "Hey, Soul Sister" y "Drops of Jupiter (Tell Me)".