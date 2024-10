Muere Nobuyo Oyama, la voz original de “Doraemon”, a los 90 años: Dio vida al gato cósmico durante 26 años

(EFE) — La actriz de doblaje nipona Nobuyo Oyama, conocida por darle voz al famoso personaje de animación Doraemon, falleció a los 90 años el pasado 29 de septiembre en un hospital de su Tokio natal tras sufrir varios años de demencia debido a su avanzada edad.

Además de interpretar al famoso protagonista de la serie de animación nipona Doraemon durante 26 años, desde 1979 hasta 2005, Oyama fue también cantante, guionista, ensayista y personalidad televisiva de gran reconocimiento en Japón.

También puso voz a Monokuma, el villano principal de la popular serie de videojuegos Danganronpa, de 2010 a 2016, para las primeras tres ediciones de la saga.

La actriz nipona debutó en el drama de la cadena televisiva local NHK Kono Hitomi” en 1956, a los 22 años de edad, como figurante, pero, tras la recomendación de un amigo suyo, comenzó a trabajar como actriz de doblaje por su voz “ronca y única” que era “adecuada” para roles masculinos.

En 1965, Oyama debutó como actriz principal en el ‘anime’ televisivo Hustle Punch y, 14 años después, en 1979, comenzó a poner voz a “Doraemon”, convirtiéndose en su papel estrella durante los siguientes 26 años, además de aparecer en programas de televisión como presentadora y publicar libros especializados en cocina.

Doraemon voice actress Nobuyo Ōyama has died at the age of 90. pic.twitter.com/SelMAGIcwd

— Pop Base (@PopBase) October 11, 2024