(EFE) – El pintor estadounidense Frank Stella, reconocido por sus pinturas monocromáticas y minimalistas de los inicios de su carrera, falleció este sábado en su residencia de Nueva York a los 87 años.

De acuerdo a su esposa, Harriet McGurk, la causa de su muerte fue linfoma.

Stella logró un temprano reconocimiento, casi apenas culminados sus estudios en la Universidad de Princeton, gracias a su serie ‘Black Paintings‘, cuadros de gran escala consistentes en rayas oscuras apenas separadas por líneas de lienzo sin pintar, y que se contraponían con el expresionismo abstracto dominante en la década de 1950.

Como recuerda el diario The Washington Post, cuatro de esas obras fueron incluidas en la exposición de 1959 ‘Sixteen Americans‘ del Museo de Arte Moderno de Nueva York, una muestra colectiva en la que Stella era el artista más joven.

The loss of another titan. Rest in peace FRANK STELLA (1936-2024) pic.twitter.com/jJBgOb9Tit

— derek beaulieu (@derekbeaulieu) May 5, 2024