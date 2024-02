Ewen MacIntosh, actor conocido por interpretar a Keith en la clásica comedia británica The Office, murió a los 50 años.

La noticia fue confirmada por su agencia, Just Right Management. “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento pacífico de nuestro querido genio de la comedia“, señalaron.

“Su familia agradece a todos los que lo apoyaron (…). Pronto habrá una cremación privada para familiares y cercanos y un memorial de celebración más adelante este año”, agregaron.

La causa de muerte de MacIntosh aún no ha sido confirmada, pero uno de sus amigos, Ed Scott, agradeció al personal médico por “la atención y amor brindados”, por lo que se presume que estuvo internado por algún problema de salud.

El cocreador de The Office, Ricky Gervais, lamentó la muerte del actor en redes sociales. “Noticias extremadamente tristes. El muy divertido y encantador Ewen Macintosh, conocido por muchos como ‘Big Keith’ de The Office, ha fallecido”, escribió.

