El actor estadounidense Gary Graham, conocido por la serie Star Trek: Enterprise y Alien Nation, murió esta semana a los 73 años de edad.

La noticia fue revelada por su exesposa, Susan Lavelle. “Mi exmarido, increíble actor y padre de nuestra única hija ha fallecido”, señaló en Instagram.

“Estamos completamente devastados, especialmente nuestra hija (…). Fue repentino, así que por favor recen por nuestra hija mientras navega a través de esta cosa llamada duelo”, agregó.

My dad #GaryGraham was a star to so many but mostly he was a star to me. The world loved him but mostly we loved him. Dad, you were the best example of what a man should be for his family & for the world. And yes, you were one heck of an actor, too. Live long & prosper, Daddio🖖 pic.twitter.com/tM4qvRAyJE

— Haylee Graham (@hayleeWRITES) January 24, 2024