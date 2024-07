“Estoy asqueado”: MrBeast toma “medidas inmediatas” y corta vínculo laboral con Ava Kris Tyson tras acusaciones de “grooming”

El célebre creador de contenido de YouTube Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast, , ha anunciado la desvinculación de su colaboradora Ava Kris Tyson del canal y de cualquier proyecto asociado a su marca.

La decisión surgió tras las acusaciones de grooming en contra de Tyson, que han causado un gran revuelo en las redes sociales y entre otras figuras del medio.

El miércoles 24 de julio, Donaldson declaró en una publicación en X (anteriormente conocido como Twitter) que estaba “asqueado” por la situación y que había optado por tomar “medidas inmediatas” para asegurar que Tyson ya no tenga ninguna asociación con su empresa o canal.

“En los últimos días, he tomado conocimiento de las graves acusaciones de comportamiento de Ava Tyson en línea y estoy disgustado y opuesto a tales actos inaceptables. En ese tiempo, he estado centrado en la contratación de un tercero independiente para llevar a cabo una investigación a fondo para asegurarme de que tener registrados todos los hechos”, comenzó escribiendo en la red social.

Over the last few days, I’ve become aware of the serious allegations of Ava Tyson’s behavior online and I am disgusted and opposed to such unacceptable acts.

During that time, I have been focused on hiring an independent third party to conduct a thorough investigation to ensure…

