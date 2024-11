Al más puro estilo Tunick: Mon Laferte realizará performances con ella y su público al desnudo durante exposición de arte en Santiago

“El llamado es a vivir una experiencia de despojo, un ritual sin jerarquías donde se compartirá la vulnerabilidad humana junto a la artista, en igualdad de condiciones”, explican los organizadores.

La cantante y artista visual Mon Laferte, reconocida por su versatilidad creativa, sorprendió con el anuncio de una serie de performances íntimas que se llevarán a cabo en el marco de su exposición Autopoiética en el Centro Cultural Matucana 100, abierta hasta el 19 de enero de 2025.

La exhibición, que lleva el mismo nombre que su álbum ganador del Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa, está inspirada en el concepto de autopoiesis, desarrollado por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, y reflexiona sobre la capacidad de las personas para sanarse y reconstruirse.

Esta semana serán las performances en @matucana100 dentro del marco de mi Expo

Autopolética y cantaré desnuda, si, el desnudo ha sido una de las formas más antiguas y significativas de expresión artística a lo largo de la historia, el arte ha explorado y celebrado el cuerpo… pic.twitter.com/cRkmTV4bUz — Mon Laferte (@monlaferte) November 17, 2024

A través de pinturas, instalaciones y otras expresiones artísticas, Laferte comparte un viaje emocional que abarca tanto experiencias personales como colectivas.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es su decisión de realizar una serie de performances desnuda, una acción que, según sus propias palabras, simboliza vulnerabilidad, crecimiento y aceptación.

“Aún nos cuesta, a mí aún me cuesta mucho, incluso ir a la playa me genera inseguridad, entonces confieso que la performance es algo que me causa algo de conflicto”, escribió la artista en sus redes sociales.

“Llevo meses pensando en la mejor manera de hacerlo, de generar un espacio seguro para las personas que serán parte (sí, todos estaremos desnudos) y también para mí, hoy me desperté y me di cuenta que será una gran oportunidad para crecer, para sanar, para entender que mi cuerpo y todos los cuerpos son hermosos, mi cuerpo me permite correr, respirar, sentir placer, ver las nubes, comer, cantar! (sic) Y a veces, muchas, lo he tratado mal, esta semana será una semana muy intensa y especial para mí y probablemente para todas las personas que serán parte”, continuó.

Participación del público también al desnudo

Estas performances, que se realizarán entre el 19 y el 24 de noviembre, invitan a los asistentes a unirse a esta experiencia despojados de sus vestimentas, en un entorno diseñado para fomentar la igualdad y la conexión humana.

Cada presentación contará con un máximo de 15 participantes seleccionados mediante sorteo, quienes deberán adquirir una entrada para la exposición y completar un formulario de inscripción.

“El llamado es a vivir una experiencia de despojo, un ritual sin jerarquías donde se compartirá la vulnerabilidad humana junto a la artista, en igualdad de condiciones”, explican los organizadores.

Las entradas están disponibles a través de Puntoticket con precios que parten desde los $4.900.

Mon Laferte, quien reside en México, destacó que esta actividad no solo busca desafiar los estigmas sociales en torno al cuerpo, sino también promover un proceso colectivo de aceptación y autovaloración.

“Te invito a hacer tu propia autopoiesis, aunque no estés en la performance, tal vez es momento de amar de y agradecer el cuerpo que tenemos, y si tú ya superaste eso, déjame aquí un mensaje amoroso, yo estoy en el proceso de sanar”, concluyó la cantante.