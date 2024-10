Mon Laferte aborda su nueva exposición artística: “Antes pensaba que el arte era para personas con plata”

La cantante nacional se refirió a la muestra que estará en Matucana 100 y habló sobre la influencia de figuras como Violeta Parra en sus obras.

La cantante nacional Mon Laferte se refirió a la exposición de Artes Visuales que inaugurará próximamente en Matucana 100.

En conversación con The Clinic, la artista abordó sus guiños hacia Violeta Parra en la exposición. Consultada sobre si le gustaría seguir sus pasos, aseguró que “no sé. Admiro mucho a Violeta. Es de las artistas que me inspiraron, la escuchaba mucho con mi mamá”.

“Creo que cualquier artista chileno está inspirado en Violeta y no te podría decir que continuaré su legado porque no conozco toda su obra. En mi casa, siempre se hizo de todo: pintaba, bailaba, hacíamos obras de teatro con mi mamá y mi hermana. Era algo natural. Nunca dije ‘voy a ser cantante o pintora’. Estaba segura que sería artista”, añadió.

Mon Laferte y su nueva exposición visual

En esa misma línea, aseguró que “elegí la música porque creí que era lo más fácil. Cantaba en fiestas, en cumpleaños y las puertas se me abrían. De adolescente me invitaban a cantar y me pagaban. Pero nunca abandoné la escritura. Siempre he escrito poemas, he bordado, pintado. Eso siempre me acompañó”.

Consultada sobre si le gustaría que su exposición viajara por otras ciudades de Chile, aseguró que “me encantaría. Me gustaría llevar mi obra a todas partes para que pueda estar cerca de la gente”.

“Antes pensaba que el arte era para personas con plata, que era difícil acercarla a la gente, pero me di cuenta que puede ser para todos. No hay una agenda, pero está en mis planes que la exposición se muestre en un montón de lugares“, sentenció la cantante.