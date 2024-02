A sólo horas de su actuación, Miranda! adelantó algunos detalles sobre la que será su participación en Viña 2024.

Alejandro “Ale” Sergi (52) y Juliana Gattas (45) subirán al escenario de la Quinta Vergara para cantarle al “Monstruo” por tercera vez en sus más de dos décadas de trayectoria.

Ya se habían sumado a la cartelera del certamen en 2006 y 2010.

Durante la conferencia de prensa que dieron este lunes en las dependencias del Hotel Sheraton Miramar, Sergi se refirió a la implicancia del certamen de este año con la tragedia forestal que tuvo lugar a inicios de mes en la Región de Valparaíso.

“Hay donaciones que estamos haciendo. Todos los artistas estamos participando en eso. Y después, en mi labor como jurado, también me toca en la semana ir a conocer las zonas afectadas; estar un poco en contacto con la gente que sufrió pérdidas”, explicó.

¿Posible colaboración en el escenario?

En términos de música, el dúo trasandino sorprendió con una interpretación en vivo de su éxito Perfecta y adelantó una exclusiva en torno a su show.

“No le cuenten a nadie. Justo son periodistas, qué no le van a contar, pero sí, tenemos preparada una sorpresita para esta noche. Pero no pregunten más, si no, nos recagan la sorpresa”, bromeó el músico.

Cabe tener en cuenta que, en su último disco, titulado Hotel Miranda! y lanzado el año pasado, reversionaron sus mayores éxitos en colaboración con diversos artistas; entre ellos, la chilena Francisca Valenzuela.