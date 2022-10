HBO liberó un adelanto de lo que será el décimo capítulo de House of the Dragon, luego de encantar a los fanáticos con la nueva entrega de este domingo que trajo intrigas, una coronación y, por su puesto, dragones.

En el avance, se ve como Rhaenys, tras su espectacular escape de King’s Landing, llega a Dragonstone para avisarle a la princesa Rhaenyra que su derecho de nacimiento fue usurpado. “Los verdes vienen por ti Rhaenyra, y por tus hijos”, le advierte.

Lee también: George R.R. Martin quiere que HOTD dure al menos 4 temporadas “para hacer justicia a la Danza de los Dragones”

Asimismo, comienza a vislumbrarse lo inevitable: La Danza de los Dragones está a punto de comenzar. Aun existe dudas sobre si esta cruenta guerra que involucrará a los siete reinos comenzará en esta temporada o quedara para la siguiente.

¿A qué hora y dónde ver el final de temporada?

Tal como ocurrió con Game of Thrones, House of the Dragon se emite los domingos a las 22:00 horas a través de HBO. Para los que prefieran sintonizar a través de sus dispositivos o en streaming, los episodios también estarán disponibles en HBO Max.

La producción se podrá disfrutar en formato 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos. Este domingo 23 de octubre se emitirá el último capítulo de la primera temporada de la serie.