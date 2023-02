Poco queda para que termine la primera temporada de The Last of Us y HBO ya liberó el adelanto del séptimo capítulo, el que promete sorprender y emocionar.

En el avance se presenta a Riley, un personaje imprescindible en el pasado de Ellie, y a quien se nos presenta en el DLC del juego original, Left Behind.

Left Behind (Dejada atrás) fue lanzado en 2014. Los hechos de este DLC ocurren antes de lo que se ve en The Last of Us, siendo una especie de precuela.

En el tráiler del séptimo capítulo se muestra cómo era la vida de Ellie bajo el mando de FEDRA, además de una travesía que tiene con Riley en un centro comercial abandonado.

Revisa el adelanto del séptimo capítulo

¿A qué hora y dónde ver la serie?

The Last Of Us se emite los domingos a las 23:00 horas a través de HBO y HBO Max. La serie contará con nueve episodios en total, cuya duración varía.