“Heredé el narcisismo de mi padre”: Miley Cyrus habló sobre su distanciamiento familiar con Billy Ray Cyrus

(CNN) — Miley Cyrus reveló más sobre su familia en una conversación con David Letterman para su serie de entrevistas My Next Guest Needs No Introduction, de Netflix.

Al parecer, la cantante y actriz de 31 años mantiene una relación distanciada con su padre, la estrella country Billy Ray Cyrus. Durante su aparición, le preguntaron si su padre era su héroe. “Sinceramente, mi heroína es mi mamá”, respondió.

Su madre, Tish Cyrus, solicitó el divorcio de Billy Ray Cyrus en 2022, tras más de 28 años de matrimonio. Billy Ray, en tanto, se separó recientemente de su nueva esposa, la cantante Firerose, tras menos de un año de matrimonio.

Sin embargo, aunque afirmó haber “heredado su narcisismo”, también compartió elogios, llegando a señalar que “no existiría” si no fuera por el hombre con el que protagonizó la serie Hannah Montana, de Disney Channel, de 2006 a 2011.

“Estoy agradecida por haber podido verlo delante de mí. Como que me dio un mapa”, afirmó. “Y hay un mapa de qué hacer y qué no hacer, y él me ha guiado en ambas cosas (…). Creo que lo más hermoso es que mis padres ayudaron a sus hijos y yo lo sé. Nos sirvieron y sacrificaron mucho por nosotros. Todo lo que soñamos, ellos lo hicieron posible“.

Y pese a que la ganadora de un Grammy ha tenido una carrera de superestrella, aseguró que no está muy unida a otras celebridades.

“No soy muy activa ni formo parte muy activa en mi comunidad de artistas, intérpretes y famosos”, explicó. “Simplemente no me siento como mi gente cuando estoy en ese ambiente “.

Pero sí tiene contacto con Beyoncé, con quien colaboró en el sencillo II Most Wanted, parte de su recientemente estrenado disco de estudio Act II: Cowboy Carter.