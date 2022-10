La leyenda del metal Mike Portnoy entró en la discusión respecto al nuevo disco de Slipknot, The End, So Far (2022), comparádolo incluso con uno de los emblemas del rock mundial.

El nuevo álbum de los oriundos de Iowa fue publicado el 30 de septiembre pasado, siendo la última entrega del conjunto de metal bajo el alero de Roadrunner Records.

El disco, cuyos singles fueron The Chapeltown Rag, The Dying Song y Yen, ha recibido posturas mixtas por parte de sus seguidores, siendo los más “puristas” los más críticos.

Fue en medio de esa discusión que el ex baterista de Dream Theater alzó la voz a través de su cuenta de Twitter, adelantando que estamos frente a “uno de los discos del año”.

“No tengo idea qué están diciendo los puristas de Slipknot, pero para mí, ¡este es uno de los álbumes del año!”, escribió Portnoy. “Como Slipknot conoce a Pink Floyd y Radiohead… ¡y lo amo!“.

Luego concluyó comentando que este es “un nuevo nivel de Slipknot”, destacando las cualidades creativas del disco y entregando “su Sgt. Pepper”, en alusión al clásico de The Beatles de 1967.

Slipknot se presentará en Chile el próximo 11 de diciembre en el marco del Knotfest Chile 2022.

I have no idea what @slipknot purists are saying…but for me, this is one of the albums of the year!! Like Slipknot meets Pink Floyd & Radiohead…and I fuxking LUV IT!! 👏🤘A whole new level of Slipknot…creatively firing on all cylinders…and delivering their Sgt Pepper 🙌 pic.twitter.com/TQBQYUz8mT

— Mike Portnoy 🤘 (@MikePortnoy) October 9, 2022