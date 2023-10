El día tan esperado llegó para los fanáticos y fanáticas de Bad Bunny, ya que este viernes finalmente vio la luz Nadie sabe lo que va a pasar mañana, el quinto álbum de estudio del puertorriqueño.

Compuesto por 22 canciones, incluye colaboraciones con artistas como Feid, Arcángel, Young Miko y De La Ghetto, entre otros. También incluye los éxitos ya conocidos Where She Goes y Un preview.

Este nuevo lanzamiento llega luego de Un verano sin ti, álbum estrenado en mayo de 2022 que le valió nominaciones a Grammy y Latin Grammy, además de altas posiciones en las listas mundiales.

NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA 🐎https://t.co/pIcmfPMv4F — B (@sanbenito) October 13, 2023

¿Qué canciones componen Nadie sabe lo que va a pasar?

Nadie sabe Mónaco Fina Hibiki Mr. October Cybertruck VOU 787 Seda Gracias por nada Teléfono nuevo Baby nueva Mercedes Carota Los pits Vuelve Candy B Baticano No me quiero casar WHERE SHE GOES Thunder y Lightning Perro negro Europa 🙁 Acho PR Un Preview

Escucha el álbum

Memes y reacciones a Nadie sabe lo que va a pasar Mañana

Como era de esperar, los fanáticos y fanáticas de todo el mundo recurrieron a las redes sociales para compartir sus mejores memes y reacciones tras escuchar el nuevo álbum del conejo malo.

Efectivamente el nuevo álbum de bad bunny “NSLQVAPM” es una obra de arte!!! pic.twitter.com/Tr6zx3vb4A — B (@tweetssanbenito) October 13, 2023

Bad Bunny y Eladio Carrión saliendo del estudio después de grabar THUNDER LIGHTNING pic.twitter.com/zGktqztbAY — Luis (@luisceviche) October 13, 2023

bad bunny y lana del rey lo entendieron todo cuando pic.twitter.com/lPDOW6gL6s — literalmente arabella (@bbyysitaa) October 13, 2023

kendall jenner cuando le muestren la parte traducida donde bad bunny menciona a gabriela en acho pr pic.twitter.com/rBefUUE7PP — smith (@casta_smith) October 13, 2023

Bad bunny y Luar la L en TELEFONO NUEVO pic.twitter.com/8HLH3LL5OR — Teas (@fcTeas) October 13, 2023

Yo escuchando el nuevo álbum de Bad Bunny. pic.twitter.com/UMCcKuWWXG — 𝙈𝙚𝙢𝙚𝙨 (@Svblimeme) October 13, 2023

las hermanas amantes de la f1, de redbull, del chestappen y de bad bunny escuchando monaco y la barra de max y checo pic.twitter.com/hksbG7m05I — n 1989 TV 🎃 (@taylorwjfe) October 13, 2023

Silencio, estoy escuchando PERRO NEGRO de Feid y Bad Bunny. 💚 pic.twitter.com/keeNfWJKQn — Feid Site (@feidsite) October 13, 2023

Eladio Carrión y Bad Bunny cada que se juntan

pic.twitter.com/VGybtHm4H9 — el chino huerta me rompió mi culote dulcero (@kivitituoo) October 13, 2023

Bad bunny: “Tu no eres mi fan real, por eso te tiré el celular” La morra que le aventó el teléfono: pic.twitter.com/jHwhfXllTj — Indie 505 (@Indie5051) October 13, 2023

EL NUEVO ÁLBUM DE BAD BUNNY SE SIENTE: pic.twitter.com/lihGuX5Fnu — B (@tweetssanbenito) October 13, 2023

entonces bad bunny describió mis pensamientos diarios: pic.twitter.com/hIijbZovAy — Nasty Poet (@nxstypxet) October 13, 2023

Bad Bunny saliendo del estudio luego de grabar “TELEFONO NUEVO” pic.twitter.com/HyjQGzdpcd — Andy (@AndrreeeO) October 13, 2023

escuchando el álbum de Bad Bunny para ver qué canción subo a la historia pic.twitter.com/NPhWr9b5BS — ‏ًً (@spotyfrase) October 13, 2023

Yo cuando Bad Bunny dijo “Ya no estoy en mi peak, ahora estoy en mi prime” pic.twitter.com/4xdoB12DnV — Indie 505 (@Indie5051) October 13, 2023

Descripción gráfica de la discografía de Bad Bunny: pic.twitter.com/SZrA81jsM9 — romanlu 🎧 (@romanluque__) October 13, 2023

Mi más honesta reacción al álbum de Bad Bunny pic.twitter.com/Gl6Ykid9lx — B L A D (@Blad_Perez) October 13, 2023

cosas q aprenderme este finde:

los apuntes ❌❌❌

23 canciones d bad bunny ✅✅✅ — said 𓅓 (@saidstetic) October 13, 2023

bad bunny, de la ghetto, ñengo flow y arcángel en ACHO PR pic.twitter.com/gD6vYRCbvd — The chosen oneⓂ️ (@ImnotAldana) October 13, 2023