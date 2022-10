(CNN) — Meghan, duquesa de Sussex, se sinceró sobre la pérdida de la reina Isabel II de Gran Bretaña y el “legado” que ha dejado, y describió a la abuela de su esposo como “el ejemplo más brillante” de liderazgo femenino.

En una entrevista publicada el miércoles por Variety, Meghan habló de la “profunda gratitud” que sintió por haber pasado tiempo con la difunta monarca, quien murió el mes pasado a la edad de 96 años.

La duquesa debía ser honrada en la clase 2022 de Power of Women de Variety por su trabajo filantrópico y creativo, incluido el podcast que presenta, “Archetypes”. La entrevista original se realizó antes de eso, pero la duquesa volvió a hablar con la revista luego de la muerte de la Reina.

La duquesa, que posó para una serie de fotografías con la revista, habló de la “efusión de amor y apoyo” que ha presenciado.

“Lo que es tan hermoso es ver el legado que su abuela [de Harry] pudo dejar en tantos frentes. Ciertamente, en términos de liderazgo femenino, ella es el ejemplo más brillante de cómo se ve eso”, dijo.

“Siento una profunda gratitud por haber podido pasar tiempo con ella y conocerla. Ha sido un momento complicado, pero mi esposo, siempre optimista, dijo: ‘Ahora se reunió con su esposo'”. El esposo de la reina, el príncipe Felipe, murió el año pasado a la edad de 99 años.

Al recordar con cariño su primer compromiso oficial con la Reina, Meghan le dijo a la revista que “tenía una calidez agradable con la matriarca de la familia”.

Cuando se le preguntó cómo la familia estaba procesando la pérdida, respondió: “En los grandes momentos de la vida, obtienes mucha perspectiva. Te hace preguntarte en qué quieres enfocar tu energía. En este momento, nos sentimos energizados y entusiasmados con todas las cosas que hemos estado construyendo. También estamos enfocados en nuestra fundación. Gran parte del trabajo que hacemos incluye el espacio filantrópico”.

El duque y la duquesa de Sussex anunciaron en enero de 2020 que darían un paso atrás como miembros trabajadores de la familia real y se mudarían a América del Norte poco después.

Meghan habló sobre la vida de la pareja en California, compartió detalles sobre cómo es trabajar desde casa y su afición por la comida rápida.

“El favorito de mi esposo es In-N-Out. Hay uno en el punto medio entre Los Ángeles y nuestro cuello del bosque. Es muy divertido pasar por el drive-thru y sorprenderlos. Conocen nuestro pedido”, dijo.

Cuando se le preguntó cuáles son los conceptos erróneos más grandes sobre sí misma, la duquesa respondió: “Creo que lo que sucede, mirando desde afuera, cuando hay tanto ruido, es que te deshumanizas. Pero si recuerdas que alguien es un ser humano, entonces no lo tratas, no hablas de él, no lo miras de la misma manera”.

Continuó diciendo que esperaba que su podcast “Arquetypes” permitiera a las personas ver que ella es una “persona real” que “se ríe y hace preguntas y aborda las cosas con curiosidad”.

Meghan también descartó un regreso a su carrera como actriz y dijo: “Terminé. Supongo que nunca digas nunca, pero mi intención es absolutamente no hacerlo”.