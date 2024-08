MTV VMAs 2024: Megan Thee Stallion es confirmada como anfitriona de la premiación

Este año, Megan Thee Stallion será anfitriona de los MTV Video Music Awards por primera vez en su carrera.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la cadena, desde donde animaron al público a sintonizar la premiación agendada para septiembre próximo.

“¡¡¡Pasará a la historia de las hot girls como su anfitriona de los VMAs 2024!!!”, leyó la publicación en X (anteriormente conocido como Twitter), en directa alusión a su exitosa canción Hot Girl Summer.

Esta será la cuarta edición consecutiva en que el evento que premia los mejores videos musicales de cada año estará bajo la conducción de exponentes del rap.

She will go down in HOT GIRL HISTORY as your 2024 #VMAs HOST!!!

Tune in on Wednesday, September 11th at 8p to see @theestallion HOSTING the show 🚀✨ pic.twitter.com/cog14Vu2wY

— MTV (@MTV) August 22, 2024