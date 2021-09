(CNN) – El actor Michael K. Williams fue encontrado muerto en su apartamento de la ciudad de Nueva York a principios de este mes, y durante esta jornada se conoció la causa de su fallecimiento: sobredosis accidental.

Un oficial médico forense de la ciudad de Nueva York, aseguró que el artista falleció por una “intoxicación aguda por los efectos combinados del fentanilo, p-fluorofentanilo, heroína y cocaína“.

“Se consideró que su muerte fue de naturaleza accidental“, agregaron desde la oficina forense.

En una entrevista de 2017 con el New York Times, Williams abordó sus luchas con el abuso de sustancias. “La adicción no desaparece. Es una lucha diaria para mí, pero estoy luchando”, afirmó en esa oportunidad.

El actor apareció recientemente en Lovecraft Country de HBO y en la serie F Is for Family. Saltó al estrellato por su poderosa y matizada interpretación de Omar Little en The Wire. También recibió elogios por su trabajo en Boardwalk Empire, Bessie y The Night Of.

La noticia de la muerte repentina de Williams provocó una gran cantidad de tributos de sus seres queridos, fanáticos y sus amigos en el mundo del entretenimiento, incluso en los premios Emmy de la semana pasada.

El homenaje In Memoriam de la ceremonia terminó con una cita de Williams, que decía “la única forma en que puedo dar las gracias es asegurándome de que la base sobre la que estoy parado sea lo suficientemente fuerte como para apoyar a la próxima persona que se parará en estos dos hombros”.