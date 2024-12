Max George, exintegrante de The Wanted, pasará Navidad en el hospital tras ser diagnosticado con problemas del corazón

Max George, exintegrante de The Wanted, reveló que está hospitalizado por un problema cardíaco llamado "bloqueo" en la parte inferior de su corazón. Aún se le están realizando pruebas para determinar la causa y evaluar si necesitará un marcapasos.

(CNN) — El cantante Max George se está abriendo sobre un problema de salud que, según dice, lo mantendrá en el hospital durante las fiestas.

George, antiguo miembro de la boy band britpop The Wanted, lleva hospitalizado desde la semana pasada por un problema cardíaco. Durante el fin de semana, George compartió una actualización en sus historias de Instagram diciendo que han determinado que tiene “un problema en la parte inferior de mi corazón. Se llama bloqueo”.

“Hasta que no me hagan más pruebas no sabremos la causa”, añadió. “Hemos descartado algunas cosas: el alcohol, por ejemplo. Llevo cuatro años y medio sin beber, así que no es eso. La verdad es que es un misterio”.

George dijo que podría necesitar un marcapasos, que es un pequeño dispositivo alimentado por batería que monitoriza el corazón y evita que lata demasiado lento, según la Clínica Mayo.

CNN se puso en contacto con un representante de George para que hiciera comentarios.

George escribió en su página de Instagram la semana pasada que fue al hospital tras sentirse “muy mal”.

“Desafortunadamente, después de algunas pruebas, han descubierto que tengo algunos problemas con mi corazón”, escribió el jueves. “Tengo muchas más pruebas para determinar el alcance de los problemas y qué cirugía necesitaré para recuperarme”.

Añadió que “van a ser unas semanas” o meses difíciles y que pasará Navidad en el hospital.

“Aunque esto es un gran shock y sin duda un contratiempo, ¡es algo que asumiré con todo lo que tengo! Me considero muy afortunado de que esto se haya detectado cuando se hizo”, escribió.

A pesar de su revés de salud, George parecía estar de buen humor el domingo mientras se preparaba para ver el partido de fútbol Manchester City-Manchester United.

“Estoy listo para el partido”, dijo en el clip publicado en su historia de Instagram, mostrando una foto suya, sonriente y con una camiseta de su equipo en la cama del hospital.