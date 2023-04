Tras renunciar a la animación del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Martín Cárcamo reveló que uno de los guardias de Adam Levine lo sacó del escenario durante la presentación de Maroon 5 en 2020.

Este jueves, el presentador de televisión comunicó su decisión, manifestando que, a su juicio, “es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido. Eso habla de cómo uno tiene que mirar su carrera profesional y los escenarios donde está (…) Por eso creo que es importante mirar el festival más allá de uno mismo”.

“Cuando terminó el festival de este año, lo conversé con los ejecutivos porque venía reflexionando acerca de lo afortunado que he sido como conductor y de las oportunidades que he tenido. Por lo mismo, y como siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores”, agregó.

“El guardia me sacó”

En entrevista con Canal 13, Cárcamo comentó este viernes su decisión y abordó distintos momentos que vivió como animador del certamen. Uno de ellos fue el que tuvo con un guardia del músico estadounidense.

La noche que se presentaba Maroon 5, la banda era el primer espectáculo del certamen. Sin embargo, sus integrantes llegaron atrasados. Al respecto, el animador relató: “Ahí estaban los dos conductores del backstage (…) y la verdad es que estuvieron extraordinarios. Empezamos a pimponear, ellos rellenando, entregando mucha información. Fueron entre 30, 40 minutos aproximadamente y el público pidiendo. Pudimos aguantar hasta que llegaron y partir el festival”.

En la instancia, Cárcamo afirmó que Levine fue “muy desagradable”. De hecho, indicó que, junto a María Luisa Godoy, “los podíamos presentar, pero no podíamos entregarles los premios si la gente los pedía”.

No obstante, el peor momento llegó cuando el animador estaba a la salida del escenario durante la presentación de la banda: “Llega el guardia personal de él (Adam Levine) y me dice en inglés ‘por favor salga de acá’. Entonces, le digo que yo soy el animador, y me dice ‘salga de acá, no lo puede ni mirar a los ojos’. Y me tuve que ir a mi camarín a fumarme un pucho. Sí, me sacó de ahí”.