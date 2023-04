El rostro de Canal 13, Martín Cárcamo, confirmó que no será el próximo animador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

En conversación con 13.cl, el presentador de televisión sinceró su futuro en el canal y se refirió a la decisión de restarse del certamen.

“Creo que es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido. Eso habla de cómo uno tiene que mirar su carrera profesional y los escenarios donde está (…) Por eso creo que es importante mirar el festival más allá de uno mismo”, dijo.

“Cuando terminó el festival de este año, lo conversé con los ejecutivos porque venía reflexionando acerca de lo afortunado que he sido como conductor y de las oportunidades que he tenido. Por lo mismo, y como siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores“, agregó.

El conductor de programas como “De tú a tú” y “Qué dice Chile” señaló que cuando le tocó animar Viña por primera vez, “al principio la idea era poder animar dos años, pero se alargó producto de la pandemia y animé un tercero”.

“Creo que es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido. Eso habla de cómo uno tiene que mirar su carrera profesional y los escenarios donde está. Si uno se fija, entre los artistas urbanos están siempre colaborando, y yo viví esa experiencia cuando animó Felipe (Camiroaga) y me hizo partícipe como jurado, también cuando animó Sergio Lagos estuve apoyando y cuando yo animé estaban mis compañeros acompañándome. Por eso creo que es importante mirar el festival más allá de uno mismo”, expresó.

“Para mí, Viña fue un regalo de la vida, yo estoy muy agradecido de lo que viví y al canal le queda un año de contrato y me encanta la idea que sea un compañero que lo anime. No me imagino un Viña donde había un conductor que animaba por muchísimos años, no es mi espíritu. Más bien creo que es al revés y que pueden estar conductores algunos años, después otros y después volver. Lo importante es mirar el festival sin anteponerse uno”, zanjó.