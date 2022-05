El reconocido trapero nacional Marcianeke presentó este viernes su más reciente producción titulada Me quieren y me odian, un reggaetón melancólico que presenta la faceta más sensible y honesta del controversial artista, quien ha acaparado la atención de miles de fanáticos con su estilo.

Con este nuevo sencillo, el autor de Dímelo Ma, Qué pasa?, Tussi Code Mari y Los Malvekes, busca desahogarse expresando sus emociones en torno a lo que ha sido un meteórico ascenso a la fama y los costos de exponer su privacidad o estilo de vida ante el ojo del público.

“De corte no saben ustedes, no te dejes llevar por las redes, pero igual quiero que te enredes”, dice en la línea principal Matías Muñoz, nombre real del músico, bajo una propuesta introspectiva y abierta, pero también cuestionando sus propias decisiones: “Yo reconozco mis errores, nadie tiene que corregirme, yo soy Marcianeke, no voy a aburrirme”.

Para este nuevo material, hecho con el fin de conectar aun más con sus seguidores, el joven artista contó con el apoyo de los productores Nes, Donner y Moustache, bajo el sello internacional -y reconocido por estar tras el éxito de Bad Bunny y otros grandes artistas- Rimas Entertainment y El Valle de los Reyes de Chile.

Lee también: Justin Timberlake vende todo su catálogo de música a magnates de la inversión

Con 20 años, Marcianeke ha logrado posicionarse en la escena nacional e internacional, consagrándose como uno de los artistas chilenos con mayor proyección y alcance de los últimos años. De esta forma, solo en Spotify el joven oriundo de Talca ha acumulado más de 4 millones de reproducciones mensuales orgánicas.