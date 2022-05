(CNN) – Justin Timberlake vendió todo su catálogo de canciones a una compañía de gestión respaldada por Blackstone, empresa estadounidense de inversiones alternativas, uniéndose a una ola de megaestrellas recientes que están vendiendo los derechos de su música por mucho dinero.

La firma Hipgnosis Song Management, con sede en Londres, anunció el jueves la compra de todos los derechos de autor del cantante sobre las pistas que escribió o coescribió, un total de alrededor de 200 canciones, según el director ejecutivo de Hipgnosis, Merck Mercuriadis. Entre los éxitos de Timberlake, ahora bajo su control, se encuentran SexyBack, Can’t Stop the Feeling y Mirrors.

La cifra en dólares detrás del acuerdo no ha sido revelada, pero las personas familiarizadas con el asunto calculan un valor de más de $US 100 millones, según consignó The Wall Street Journal. Cabe destacar que la colección de música de Timberlake abarca más de 20 años. El cantante encontró la fama en 1995 como miembro del fenómeno de la banda de chicos NSYNC. Tras el gran éxito internacional del grupo, Timberlake lanzó una carrera en solitario que ha incluido cinco álbumes de estudio y 40 sencillos.

La venta tardó más de un año en cerrarse, según Mercuriadis, y es parte de una tendencia creciente de megaestrellas que venden sus catálogos de música, que incluyen a artistas como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Neil Young y Stevie Nicks. Sin embargo, a los 41 años, Timberlake es más joven que los íconos musicales que suelen firmar estos acuerdos.

Pero Timberlake no está solo entre las estrellas más jóvenes que obtienen pagos inmediatos por su trabajo más joven con Hipgnosis. The Chainsmokers, dúo de creadores de éxitos de música electrónica, vendió su catálogo a la firma en 2019, y Shakira llegó a un acuerdo con Hipgnosis en enero de este año.

Otros artistas que han hecho tratos con Hipgnosis incluyen Red Hot Chili Peppers, Blondie y Journey. “Estoy emocionado de asociarme con Merck e Hipgnosis: Valoran a los artistas, a su trabajo creativo y siempre han sido firmes partidarios de los compositores y la narración de historias”, dijo Timberlake en un comunicado de prensa el pasado jueves. “Espero con ansias entrar en este próximo capítulo”.

El acuerdo cubre solo los derechos de publicación de Timberlake, por lo que solo las canciones en las que él participó en la escritura están incluidas en el acuerdo. Si bien Timberlake ha escrito o coescrito muchas de las canciones que lo han llevado al éxito como solista, y varias canciones para otros artistas como Rihanna y Madonna, no ocurre lo mismo con una gran parte del catálogo musical de NSYNC. Eso significa que éxitos como Bye Bye Bye están fuera del alcance del acuerdo con Hipgnosis.

La compra se realizó en nombre de Hipgnosis Songs Capital, una sociedad de mil millones de dólares entre Hipgnosis Song Management y fondos administrados por la firma de capital privado Blackstone. El fondo obtiene ganancias de compras como la música de Timberlake a través de películas, televisión, transmisión, versiones y actuaciones.

Hipgnosis, creada por el legendario mánager musical Mercuriadis, que ha dirigido a artistas como Beyoncé, cotizó en la Bolsa de Valores de Londres en julio de 2018. Desde entonces, la compañía ha estado comprando música constantemente en una búsqueda para establecer canciones como una clase de activos, ofreciendo grandes pagos por la propiedad de algunas de las pistas más importantes de todos los tiempos.

“Estas no son solo algunas de las canciones culturalmente más relevantes y extraordinariamente exitosas de los últimos 25 años, sino que seguirán siéndolo durante décadas y décadas por venir”, dijo Mercuriadis. “Quiero que Justin esté orgulloso de estar al lado de Nile Rodgers, y quiero que Nile Rodgers esté orgulloso de estar al lado de Neil Young, y quiero que Neil Young esté orgulloso de estar al lado de Chrissie Hynde, y quiero Chrissie Hynde esté orgullosa de estar junto a Timbaland“, sostuvo.