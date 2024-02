Maná volverá a presentarse en el Festival de Viña tras más de una década desde su último show.

Esta será la quinta vez que la banda mexicana originaria de Guadalajara formará parte del certamen. Ya presentó en 1994, 1996, 2003 y 2013.

Para esta edición, el cuarteto abrirá la noche del martes, 27 de febrero, jornada en la que le seguirán el comediante Luis Slimming y Men at Work.

Con cuatro premios GRAMMY y siete GRAMMY latinos, Fernando “Fher” Olvera (voz), Juan Calleros (bajo), Álex González (batería y segunda voz) y Sergio Vallín (guitarra) conforman una de las agrupaciones que más discos y giras ha vendido en la historia de la música latina.

En esta nota, te contaremos más acerca de la relación que la banda mantiene con Chile, así como la historia tras uno de sus mayores éxitos y la polémica tras sus críticas al género urbano.

Viña 2023: La presentación que no pudo ser

Inicialmente, la actuación de la banda estaba pactada para Viña 2023; sin embargo, en dicha edición se les imposibilitó decir presente y en su lugar, se presentó la argentina Martina “Tini” Stoessel.

A través de un comunicado oficial, la banda informó que, durante el tour que concertó en 2022, su vocalista, Fher, sufrió una lesión en la rodilla.

Sin embargo, “para cumplir con sus fans, continuó la gira a pesar de la lesión y dolor”.

Tras someterse a una operación en Estados Unidos a comienzos de 2023, su recuperación -que se suponía que tomaría dos semanas- fue más lenta y complicada de lo esperado. Por ende, el equipo médico le dijo que no podía viajar a Chile. La banda se disculpó con sus “manáticos” y prometió un pronto regreso. Como consecuencia, también se vieron afectados dos conciertos que el grupo mexicano tenía programados aparte en el Movistar Arena de Santiago. Mar para Bolivia: La verdad tras la polémica ¿Qué tan cierto es el rumor de que Maná aseguró que no volvería a Chile a menos que el país le cediera mar a Bolivia? Las especulaciones surgieron tras una conferencia de prensa que la banda dio en el año 2017 en La Paz, Bolivia. Cuatro años antes, Bolivia había demandado a Chile ante la Corte de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Holanda; con el fin de obligarle a negociar “de buena fe” una salida “soberana” al mar, la cual fue perdida después de la Guerra del Pacífico (1879-1883). Fher Olvera expresó su opinión sobre el conflicto internacional -cuya resolución oficial, en ese entonces, aún no llegaba-, y respaldó la idea de que se cediese un tramo de mar a Bolivia. “Los latinoamericanos deberíamos ser más unidos. Si fuéramos un poco más unidos, seríamos un poquito más hermanos con los demás países. No quiero que me odien los chilenos, pero yo voy a decir lo que siento en mi corazón”, opinó el cantautor. Y en esa misma línea, añadió: “Chile es muy, muy grande, es larguísimo. Es un gran país. Un pedacito que le dieran; y lo mismo Perú, pero para arriba, para tener una salida al mar. Históricamente, sería lo justo”. Rápidamente, las declaraciones del vocalista de la banda se viralizaron. Y en redes sociales, incluso llegaron a deformarse como fake news: algunos usuarios aseguraban que la banda había amenazado con no volver a pisar Chile a menos de que se le cediera mar al país vecino. Al día siguiente de la polémica conferencia de prensa, a través de su cuenta en la red social X, Maná publicó un comunicado a nombre de su vocalista. En este, Fher aseguró que no quiso ser “en lo absoluto irrespetuoso con el pueblo chileno, a quien le tengo un gran cariño y donde tengo muchos queridos amigos”. Mensaje de @fhermana: pic.twitter.com/nDZlaoi3I2 — Maná (@manaoficial) March 3, 2017 Asimismo, aclaró que la reflexión que desató la polémica “fue hecha desde una perspectiva de hermandad entre los pueblos”.

Sus comienzos

Los inicios de Maná se remontan a 1978, con la creación del grupo musical Sombrero Verde (inicialmente llamado Green Hat).

Comenzaron tocando en eventos como fiestas de XV años, graduaciones, bautizos.

En sus primeros años, se destacaron interpretando temas de bandas como The Beatles, Led Zeppelin, The Police y The Rolling Stones en locales nocturnos.

Grabaron dos discos: Sombrero Verde (1981) y A ritmo de rock (1983). Sin embargo, el camino estuvo lleno de contrastes y no consiguieron el éxito que buscaban; ello les llevó a realizar cambios.

En 1986, decidieron fundar Maná, un nombre que evoca “energía positiva” en polinesio. Al año siguiente, lanzaron su primer álbum homónimo.

Fue con su segundo disco de estudio, Falta amor (1990), que la banda comenzó a adquirir notoriedad nacional e internacional gracias al éxito del sencillo Rayando el sol.

En el muelle de San Blas: El éxito que nació de una historia real

Uno de los sencillos más reconocidos de la agrupación es En el muelle de San Blas, perteneciente a su quinto álbum de estudio Sueños Líquidos (1997). Sólo en YouTube, el video oficial cuenta con casi 300 millones de vistas. Su lírica, rica en narrativa, tiene sus raíces en una historia real que ha capturado la atención de oyentes de todo el mundo. En primer lugar, San Blas existe. Se trata de un histórico pueblo pesquero considerado un paraíso tropical (los locales incluso le llaman “el tesoro del Pacífico mexicano”) ubicado en Riviera Nayarit. El vocalista de Maná, Fher Olvera, confirmó la autenticidad de esta historia en una entrevista de 2018. Nació tras una visita suya a la localidad de Puerto Vallarta. “Yo tuve la oportunidad de conocer a una persona ya de adulta, de unos setenta y tantos años, que es estaba barriendo en la calle”, explicó. Sus amigos lugareños le contaron que, aquella mujer, todos los domingos se vestía de blanco y visitaba el muelle de una zona llamada Playa de los Muertos “a esperar a su novio que se había ido hace muchos años en un barco”. La historia lo inspiró tanto, que, al volver a casa, en las paredes de su propia habitación dejó escrita la siguiente frase: “Ella lo esperó en el muelle hasta que sus ojos se le llenaron de amaneceres”. Cada vez que leía la oración, recordaba que tenía que hacer una canción al respecto. “Yo creo que se me vino a la cabeza San Blás porque me gustaba y porque cabía más en la letra”, admitió. Cuando llegó la hora de filmar el video musical del hit, precisamente en la ciudad puerto de San Blás, lugareños contaron a los miembros de Maná que allí también había una mujer que vestía de blanco y frecuentaba la playa. “Creo que le decían ‘la señora de los humos’. Se me hizo fantástico”, recordó Fher. “Imagínate en cuántas playas del mundo debe haber eso“, reflexionó.

El disgusto de Fher por “la invasión” del género urbano en la música latina

“Estamos invadidos por el reggaeton“, se quejó el cantautor de 64 años en una entrevista telefónica con el medio español El Mundo en diciembre pasado cuando le preguntaron qué pensaba sobre la “gloria sin precedentes” que ha alcanzado Latinoamérica en la industria musical.

“El lenguaje del reggaeton tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor”, opinó.

Y en esa misma línea, criticó falta de esfuerzo por parte de los exponentes del género a la hora de componer nuevas canciones.

“Yo creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. Pocos ritmos del reggaeton me gustan, y la mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”.

Olvera también admitió que su propio hijo, Dalí, de 16 años ha intentado interceder en que se familiarice con el estilo. “Me está diciendo que debo tocar un poco de reggaeton para hacerme famoso internacionalmente”.

Sin embargo, su negativa fue tajante: “A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny. Si estoy comiendo en París, quiero estar tranquilo”.