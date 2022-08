(CNN) – El actor de Gilmore Girls, Scott Patterson, reveló que una escena de la temporada 3 lo dejó sintiéndose “incómodo” y “enojado” porque sintió que lo estaban cosificando.

Patterson, quien interpretó a Luke Danes, habló sobre un episodio en particular en el que dos personajes hablan sobre su trasero.

“No me sentía cómodo haciéndolo y me cabreaba“, dijo en el último episodio de I Am All In, su podcast donde habla sobre el exitoso programa.

Lee también: La escena en la que Joffrey Baratheon hizo un gran spoiler de “House of the Dragon”

La escena en cuestión era del episodio Keg! Max! de Gilmore Girls, emitido al aire en abril de 2003. Patterson aseguró que el guion requería que Lorelai Gilmore (Lauren Graham) y su compañera de trabajo Sookie St. James (Melissa McCarthy) hablaran sobre el trasero de Luke.

“Me di cuenta de que no estaba bien y no me hizo sentir cómodo en absoluto. De hecho, me hizo sentir muy avergonzado. Es exasperante que te traten de esa manera, es exasperante, porque te tratan como un objeto“, manifestó Patterson.

Del mismo modo, agregó que filmaron múltiples tomas.

Lee también: ¿En qué orden hay que leer los libros del universo de Game of Thrones?

Great interview with Matt for ⁦@IAmAllInPod⁩. Hell of a guy ! pic.twitter.com/M8znW19xww — Scott G. Patterson (@ScottGPatterson) August 20, 2022

“Es inquietante y repugnante y tuve que soportarlo durante toda la escena y muchas tomas”, dijo. “Todo se trataba del trasero, el trasero, el trasero, el trasero. Cuando no estábamos filmando, estábamos sentados, la gente todavía hablaba del trasero, el trasero, el trasero. Fue el momento más inquietante que tuve. No podía esperar a que ese día terminara”.

Patterson añadió que, en retrospectiva, desearía haber hablado sobre cómo se sintió en ese momento.

“Es tan repugnante que las mujeres cosifiquen a los hombres como lo es que los hombres cosifiquen a las mujeres y es igual de dañino. El hecho de que fuera en 2003 no significa que estuviera bien. Nunca está bien, y no me sentía cómodo haciéndolo, y me cabreaba. Y nunca dije nada, así que estaba enojado conmigo mismo por no decir nada. Pero tenía este trabajo y no quería hacer olas”, sostuvo.