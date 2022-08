*Si no te gustan los spoilers, no leas esta nota*

La serie House of the Dragon (HOD), precuela de Game of Thrones (GOT) y basada en el libro Fire & Blood (“Fuego y Sangre”, el lema de la casa Targaryen) de George R.R. Martin, rompió récords históricos de audiencia en su capítulo de estreno.

Y es que a tres años del final de la querida serie que contó la historia de Daenerys Targaryen, Jon Snow, Arya Stark, Sansa Stark, Tyrion Lannister, entre tantos otros, las y los fanáticos de la saga volvieron a tener sus rituales de domingo con el estreno de HOD.

De hecho, algunos seguidores de GOT y de la saga de George R. R. Martin, Canción de hielo y fuego, se dieron cuenta de dos episodios en los que se revelan importantes desenlaces de HOD.

El primero es el capítulo 4 de la tercera temporada de Juego de Tronos. El cruel rey Joffrey Baratheon camina por el gran Septo de Baelor con la reina Margaery Tyrell cuando se detienen arriba de una cripta y dice: “Rhaenyra Targaryen fue asesinada por su hermano, más bien por su dragón, se la comió mientras su hijo miraba”.

“Lo que quedó de ella está enterrado en las criptas aquí abajo”, dice Baratheon entre risas mientras Tyrell mira con preocupación.

El segundo episodio ocurrió en la temporada 5, cuando Stannis Baratheon le pregunta a su hija, la princesa Shireen, sobre el libro que está leyendo: La danza de los dragones.

En ese momento, la princesa explica que “es la historia de la lucha entre Rhaenyra Targaryen y su medio hermano Aegon por el control de los siete reinos”, evento más conocido como la guerra civil de los Targaryen, el cual es recordado en varios capítulos de GOT mientras Daenerys lucha por llegar y apoderarse de King’s Landing.

Hay muchas más pistas de HOD en GOT, tomando en consideración que los hechos de la nueva serie suceden 200 años antes de la lucha de Daenerys por el control de Westeros.

Y tú, ¿te diste cuenta de otro spoilers?