Luis Slimming apuntó a la organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024 tras pifia que recibió Javiera Contador en la segunda noche del certamen.

La comediante no logró conquistar al público de la Quinta Vergara ante una audiencia que exigía un mayor reconocimiento para el tenor Andrea Bocelli, quien abrió la jornada. Principalmente, pedían que le otorgaran la exclusiva Gaviota de Platino.

Tras lo ocurrido, el productor ejecutivo de Viña 2024, Daniel Merino, aseguró que “nadie se esperó” lo que pasó ayer. “Sí sabíamos que estábamos trayendo a un artista icónico que tenía récords, que tenía una audiencia muy particular. Pero muchas veces, y en forma errónea, se piensa que esta música solamente llega a ciertos nichos, y ese mito no va a continuar”, añadió.

“Es importante blindar un poco al humorista”

Este martes, Luis Slimming se presentará por primera vez en el certamen viñamarino y, ad portas de su show en la Quinta Vergara, abordó en entrevista con Televisión Nacional de Chile (TVN), la compleja situación que enfrentó su colega.

En primera instancia, Don Comedia -como también es conocido- confesó que es difícil dar consejos al respecto, “porque a mí cuando me ha pasado tampoco he sabido cómo resolverlo, hay que resolver caso a caso”.

No obstante, “creo que acá pasa más por la organización que por la misma comediante o por el artista anterior“, indicó. En ese sentido, reflexionó: “Yo no sé qué tan móviles son los módulos de la organización, pero poner una competencia folclórica, quizás, antes del humorista hubiese ayudado. No sé si se podrá hacer esos cambios, pero yo creo que es importante blindar un poco al humorista, porque si seguimos tirando a los leones al humorista, después de un mar de pifias, vamos a tener rutinas de 15 minutitos no más, porque nadie puede aguantar eso”.

“De verdad que es muy difícil tratar de hacer reír a un público que te está gritando en tu cara que no te quiere escuchar. Si el humor también requiere atmósfera”, añadió.

Al respecto, se le consultó a Slimming cómo se ha estado preparando para su presentación en el festival, considerando además lo ocurrido con Javiera Contador.

“Obviamente, uno se pone nervioso. Traté de tener unos chistecitos cortos al principio, que ya estaban de antes, pero igual dije ‘tratar de calmar al público con algún relato más que chiste’. Ojalá los animadores también colaboraran harto en eso, de poder ahí contener. Pero la verdad es que no tengo ninguna estrategia más allá de la rutina que ya tenía”, respondió.