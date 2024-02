Luis Slimming será el tercer humorista de Viña 2024.

“Don Comedia” dirá presente en la noche del martes, 27 de febrero, misma jornada en la cual le antecederán los hits de Maná y cerrarán el telón los australianos de Men at Work.

A sus 37 años, este matemático de profesión ha emergido como una figura destacada en el humor chileno, desempeñándose como guionista y mentor para algunos de los comediantes más reconocidos de la escena actual, como Stefan Kramer, Fabrizio Copano, Pedro Ruminot y Edo Caroe, entre otros.

En la siguiente nota conocerás más detalles de su vida profesional, así como el largo camino que ha recorrido previo a su debut en el escenario de la Quinta Vergara.

El bullying que lo cambió todo

El humor nació en él como una suerte de mecanismo de defensa cuando estaba en quinto básico, según explicó en una entrevista el año pasado.

“Cuando era chico me tenían de casero algunos compañeros. Me pegaban; no bullying verbal, pero sí físico. Vi que haciéndolos reír los anulaba. Un hueón me podía estar pegando y yo igual lo iba a hacer llorar molestándole a la mamá”, recordó.

Reconoce que aquella época trazó un antes y un después en su vida: “Hubo un tiempo en que me daba miedo ir al colegio y todo. Creo que sí me marcó. Soy bien cobarde en general, bien evitativo del conflicto. Quizá por lo mismo”.

Sin embargo, no recuerda su etapa escolar como algo triste. “Hay gente que lo pasó pésimo en el colegio; yo lo pasé bien, pero tuve episodios pencas“.

Creció en la comuna de La Florida, y estudió desde séptimo básico a cuarto medio en el Colegio Santa María.

Fue tímido hasta octavo, año en el cual experimentó un cambio notable dar su primer beso durante el verano. Este episodio le proporcionó una dosis de confianza que se tradujo en un giro hacia una actitud más extrovertida.

Más tarde, fue elegido Mejor compañero en varias ocasiones, y gracias a su desplante, incluso llegó a animar las despedidas de cuarto medio.

Licenciado en Matemáticas: Su paso por la PUC