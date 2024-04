Durante su breve paso por Santiago a inicios de abril, el exintegrante de la boyband británica One Direction, Louis Tomlinson, conversó con CNN Magazine y abordó diversas áreas de su trayectoria musical como solista.

Entre estos, Kill My Mind, el replicado fan project que tuvo origen en Chile en 2022; el próximo concierto que dará en suelo nacional en mayo próximo y sus sueños musicales.

Al consultarle cuál es el sello de su fandom latinoamericano, no vaciló en responder que la intensidad y la constancia.

Y en ese sentido, ahondó en que “cuando miras hacia el público, no es como si hubiese un grupo pequeño por acá pasándola bien, otro grupo pequeño por allá… Son todos. Todos están disfrutando. Y me encanta eso. Me encanta que no haya una sola persona que esté ahí parada con los brazos cruzados. Todos la están pasando bien”.

