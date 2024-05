Louis Tomlinson en el Estadio Bicentenario de La Florida: Horarios, teloneros y desvíos de tránsito

¿Asistirás al concierto que Louis Tomlinson dará en Santiago este viernes, 24 de mayo? Infórmate en esta nota respecto a cómo llegar al recinto, qué calles estarán cortadas y qué refuerzos fueron dispuestos en el transporte público.

Louis Tomlinson se presentará este viernes 24 de mayo en el en el Estadio Bicentenario La Florida.

El popular cantante británico y exintegrante de One Direction, sumó a Santiago como parte de su gira Faith In The Future World Tour 2024.

En abril pasado, dio una entrevista a CNN Magazine sobre el show, así como el replicado fan project titulado Kill My Mind, que tuvo origen en Chile durante su visita en 2022, año en que llenó tres veces el Movistar Arena.

Lee también: Louis Tomlinson en CNN Magazine: Fan project “Kill My Mind”, próximos proyectos y concierto en Chile

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DG Medios (@dgmedios)

Todos los detalles del concierto de Louis Tomlinson en Santiago: ¿Cómo funcionará el transporte público?

En esta ocasión, lo antecederán Benjamín Walker y Giant Rooks como teloneros nacionales e internacionales respectivamente.

Apertura de puertas: 16:00 horas.

16:00 horas. Benjamín Walker : 19:00 horas.

: 19:00 horas. Giant Rooks : 20:00 horas.

: 20:00 horas. Louis Tomlinson: 21:00 horas.

El recinto está ubicado en Enrique Olivares 1003, comuna de La Florida.

Tanto quienes se dispongan a llegar en transporte público como particular deben tener en cuenta que las calles Venezuela, Uruguay y Ecuador estarán cerradas al tráfico vehicular.

¡Atención Louies! 🇨🇱 Red Movilidad tendrá buses especiales después del show de #LouisTomlinson de este viernes 24 de mayo en el Estadio Bicentenario de La Florida. 🚌 👉 De 23:15 a 00:15, el recorrido 104x irá a Providencia, mientras que el 210x llegará hasta Estación Central. pic.twitter.com/CYC7bmqxx9 — Red Movilidad (@Red_Movilidad) May 23, 2024

Recorrido de ida

Metro: Los asistentes pueden descender en la Estación Rojas Magallanes de la Línea 4 y caminar hasta el estadio.

Los asistentes pueden descender en la Estación Rojas Magallanes de la Línea 4 y caminar hasta el estadio. Transantiago: Las opciones incluyen el servicio E10 desde la Estación Vicente Valdés, y los recorridos E07 y 323 desde la intermodal Bellavista de La Florida. Adicionalmente, los buses 104, 210, 712, F25 y F30 llevan cerca del estadio.

Recorrido de vuelta

Para facilitar el regreso de los asistentes, Red Movilidad organizó un plan que reforzará los recorridos 104 y 210.

Los servicios especiales, estarán marcados con una X junto al número de ruta y se encontrarán disponibles desde las 23:15 hasta las 00:15 horas en las inmediaciones del estadio.

El servicio 104X hacia Providencia partirá desde la Parada 2 / Paradero 19 en Avenida La Florida con Enrique Olivares (PE24).

Por su parte, el recorrido 210X hacia Estación Central se tomará desde la parada Enrique Olivares, esquina Estados Unidos (PE1369).