“Los Juegos del Hambre” vuelven en 2025: Suzanne Collins anunció nuevo libro de la saga

Se trata de "With Sunrise on the Reaping", novela que se situará 24 años antes del primer libro de la reconocida saga distópica cuyas adaptaciones al cine han generado más de US$ 3 billones. Se espera que este nuevo libro, en tanto, también cuente con su propia versión en la pantalla grande a futuro.

Suzanne Collins, autora de la exitosa saga de libros The Hunger Games (Los juegos del hambre, en español), lanzará una nueva novela el próximo año.

La obra contemplará el quinto volumen de la serie distópica, ubicándose cronológicamente 24 años antes de la nov¿ela original de 2008 y 40 años después de The Ballad of Songbirds and Snake (La balada de los pájaros cantores y las serpientes), su más reciente publicación.

El nuevo libro llevará por título With Sunrise on the Reaping (Con el amanecer en la siega) y está programado para ser lanzado a la venta el el 18 de marzo de 2025.

Acerca de Los juegos del hambre

Inspirada en las ideas del filósofo escocés de la Ilustración, David Hume; en su saga, Collins explora temas de sumisión implícita y el control de la mayoría por unos pocos. Además, profundiza en la influencia de la propaganda y las luchas de poderes, una preocupación que resuena con el problema contemporáneo de la desinformación.

En total, el universo de Los juegos del hambre ha vendido más de 100 millones de ejemplares y ha sido traducida a numerosos idiomas, consolidándose como un fenómeno cultural global. Sus adaptaciones a la pantalla grande, en tanto, acumulan US$ 3.300 millones.

Tras el aparente cierre de la serie con Mockingjay (Sinsajo), en 2010, Collins sorprendió en 2019 al anunciar The Ballad of Songbirds and Snakes, que fue adaptada al cine en 2022 y por sí sola, logró alcanzar US$ 337,4 millones.

Y aunque, según informa el medio Variety, aún no se han anunciado los derechos cinematográficos para Amanecer en la siega; dada la trayectoria de las obras anteriores, es probable que también cuente con su propia versión en la gran pantalla.