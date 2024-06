Más vale tarde que nunca: Biblioteca en Finlandia recibió un libro que alguien pidió prestado hace 84 años

La fecha en la que vencía el préstamo podría ser crucial para intentar explicar por qué el ejemplar nunca fue devuelto: la Unión Soviética atacó el país el 30 de noviembre de 1939.

(CNN) — No hay nada como perderse en un buen libro, pero un lector de Finlandia parece haberlo llevado al extremo. El personal de una biblioteca pública de Helsinki se quedó bastante sorprendido cuando le devolvieron un ejemplar de The Refugees (Los Refugiados), de Arthur Conan Doyle, más de ocho décadas después de su fecha de entrega.

La novela, que es una traducción al finés del original inglés, fue recibida en la recepción de la Biblioteca Central de Helsinki Oodi el lunes, 27 de mayo de 2024, más de 84 años después de su fecha de entrega: el 26 de diciembre de 1939.

El libro devuelto contenía el carnet de la biblioteca del prestatario, lo que llevó al personal a creer que el cliente original que sacó el libro era un hombre de negocios de la zona de Pursimiehenkatu de la capital finlandesa.

La bibliotecaria Heini Strand, que recibió el libro en la biblioteca, dijo a CNN en un correo electrónico el viernes: “La persona que devolvió el libro no dijo —y no le preguntamos— cuál era su relación con quien pidió el libro prestado originalmente“.

Strand añadió: “De vez en cuando, recibimos este tipo de devoluciones con decenas de años de retraso, y muchas veces, son libros que amigos y familiares encuentran al revisar las pertenencias de un familiar fallecido. No sé si éste fue el caso de este libro”.

La fecha en la que vencía el préstamo podría ser crucial para intentar explicar por qué nunca se devolvió el libro: la Unión Soviética atacó Finlandia el 30 de noviembre de 1939. “La guerra de invierno había empezado justo un mes antes de la fecha de vencimiento, así que probablemente devolver un préstamo de la biblioteca no era lo primero en lo que pensaban los prestatarios en la fecha de vencimiento”, afirmó Strand.

El ejemplar, según fue señalado, estaba en bastante buen estado —teniendo en cuenta su antigüedad— y ahora puede volver a circular para préstamo público.

Strand dijo que la biblioteca ya tiene dos ejemplares de la obra de Arthur Conan Doyle en su colección, y añadió: “Lo enviamos al depósito de libros de la biblioteca principal de la ciudad de Helsinki, que está en Pasila”.

“Las personas que trabajan allí pueden decidir si lo incorporan o no a la colección. Si lo aceptan, los clientes de la biblioteca pueden reservarlo en línea y pedirlo prestado“.

La sanción máxima por un libro atrasado en la biblioteca de Helsinki es de 6 euros (6,50 dólares). Sin embargo, en este caso en particular, no fue impuesta ninguna multa, dado a que el ejemplar ya no formaba parte del sistema de la biblioteca — que cambió muchas veces desde que se prestó inicialmente.

Siina Tiuraniemi, bibliotecaria colega de Strand, declaró a CNN: “Nuestro propósito no es custodiar los libros, estamos aquí para promover la lectura y permitir el acceso a los libros y al conocimiento a todo el mundo. La biblioteca es un lugar muy humano, y la gente en Finlandia utiliza mucho las bibliotecas y entiende cómo funcionan. Los libros de la biblioteca nos pertenecen a todos y las devoluciones tardías no son un gran problema”.