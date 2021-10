Este jueves y mediante sus cuentas de redes sociales Lollapalooza Chile anunció la repogramación del festival para los días 18, 19 y 20 de marzo de 2022.

“Gracias por esperarnos” fue una de las consignas con las que se anunció el regreso del evento, que como es de costumbre se llevará a cabo en el Parque O’Higgins.

Lee también: Festival Hecho en Casa: ¿Dónde y hasta cuándo se podrá visitar al famoso pato de hule?

Los organizadores del evento confirmaron que las entradas y pulseras del año 2020 serán válidas para la próxima edición, y señalaron que el valor de las tickets, las fechas de venta y el listado oficial de artistas que participarán será anunciado próximamente, al igual que los plazos de devolución.

Lollapalooza Chile sucederá el 18, 19 y 20 de marzo del 2022. En los próximos días daremos a conocer el Cartel 2022, fecha de inicio de venta, precios y política de devolución. pic.twitter.com/k9G38PMXY1 — LollaCL (@lollapaloozacl) October 28, 2021

Protocolos COVID-19

Desde Lotus, la productora a cargo del evento informaron que cumplirán con las normativas sanitarias de salud vigentes, es decir, que los asistentes deberán portar su pase de movilidad y respetar las medidas que la producción disponga, como por ejemplo el uso de mascarilla al interior del parque.

Posibles invitados

Si bien, el lineup oficial para Lollapalooza Chile se anunciará de forma oficial próximamente ya existen indicios de quienes podrían ser parte de los artistas que pisarán suelo nacional en marzo de 2022.

Hoy también se dieron a conocer las programaciones para los festivales en Brasil y Argentina -también en marzo de 2022- aunque en el caso de los países vecinos sí se reveló el cartel de invitados.

The Strokes, Foo Fighters, Miley Cyrus, Machine Gun Kelly y Asap Rocky lideran los listados. De ese grupo, se desprenderían los artistas que animarán la décima versión del festival en Chile.

Doja Cat, C. Tangana, Alesso, Alan Walker, Martin Garrix, Bizarrap, Black Pumas, Jhay Cortez, A Day to remember, The Wombats, Jane’s Addiction, Idles, Phoebe Bridgers, Duki y Wos, entre otros, también se presentarán en los festivales de Brasil y Argentina.