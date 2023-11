Lollapalooza Chile dio a conocer que a partir del martes al medio día comenzará la preventa de pases diarios para el evento musical más importante del año.

Esta preventa estará destinada principalmente a clientes con descuentos y beneficios de Costanera Center y Banco de Chile.

Junto con el lanzamiento de la venta de pases diarios, se conocerá el line up por día, pues hasta ahora solo se conoce el cartel general.

¿Y la de comprar tu pase diario te la sabes? 😎⚡ ¡Llegó el momento! Aprovecha la preventa, descuentos y beneficios de @costaneracenter y @bancodechile disponibles a partir de mañana al mediodía 🤳 pic.twitter.com/8OFAYnKX4A — LollaCL (@lollapaloozacl) November 20, 2023

¿Qué artistas se presentarán en Lollapalooza Chile 2024?

Los artistas que encabezarán el evento abarcan géneros que van desde el punk-rock, como Blink-182; hasta la música urbana, como Feid; pasando por SZA, que establecerá todo el ritmo del R&B; Sam Smith, que regresa cada vez más grande; Arcade Fire, con la magia de sus shows en vivo, y Limp Bizkit, referentes del nu metal.

El cartel de Lollapalooza Chile 2024 también incluye artistas como el cantautor Hozier, las leyendas del punk The Offspring, el reguetonero Checho Corleone, el regreso de Thirty Seconds To Mars, Phoenix y Jungle, Diplo, Above & Beyond, Meduza y muchos más.

¿Cuándo es Lollapalooza Chile 2024?

El festival se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo de 2024 en el Parque Cerrillos de la Región Metropolitana.