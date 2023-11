Este martes, la productora Lotus reveló el line up por día para Lollapalooza Chile 2024, que trajo consigo una actualización que permite desde ya organizarse a quienes compraron sus entradas.

Encabezados por los íconos Blink-182, Arcade Fire, Feid, SZA, Sam Smith y Limp Bizkit, el cartel de Lollapalooza Chile 2024 incluye artistas como el cantautor Hozier, las leyendas del punk The Offspring, el reguetonero Checho Corleone, el regreso de Thirty Seconds To Mars, Phoenix y Jungle, Diplo, Above & Beyond, Meduza y muchos más.

Revisa el line up por día

Revisa el line up completo

Pase diario

El pase diario ya está disponible para su compra a través de la plataforma Ticketmaster. Con precios que parten en los $130 mil para el pase normal y ascienden hasta los $481 mil para el pase lounge premium.

Revisa los precios y los beneficios de cada pase aquí.

Revisa aquí los precios:

¿Y la de comprar tu pase diario te la sabes? 😎⚡ ¡Llegó el momento! Aprovecha la preventa, descuentos y beneficios de @costaneracenter y @bancodechile disponibles a partir de mañana al mediodía 🤳 pic.twitter.com/8OFAYnKX4A — LollaCL (@lollapaloozacl) November 20, 2023

Nuevos espacios

Para 2024, el festival anunció nuevos espacios para mejorar la experiencia de sus fanáticos.

Se sumará el sector Lolla-Upgrade, que tiene un costo adicional y consiste en zonas de descanso con sombras, barras de bebidas y alcohol, además de food trucks y baños tráiler.

Para todo público, se incorporarán dos sectores de Beer Garden.

En cuanto a escenarios, debutará el Alternative Song con 1.600 mts2 de sombra. Además, habrá dos espacios que funcionarán con energía solar: Aldea Verde Stage se suma Kidzapalooza.

¿Cuándo es Lollapalooza Chile 2024?

El festival se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo de 2024 en el Parque Cerrillos de la Región Metropolitana.