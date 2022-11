(CNN Español) – Puede que Bad Bunny no tenga a alguien en su verano, pero lo que sí no le faltan –al cierre de la temporada– son nominaciones a los Latin Grammy. Ojitos lindos lidera las nominaciones de la edición 23 de los premios. Cuenta con 10 menciones en categorías como dos de las principales: álbum del año y grabación del año.

Rauw Alejandro sigue en el conteo general con ocho nominaciones, la misma cantidad que obtiene Rosalía y con la que se convierte en la artista femenina con más menciones en esta edición de los premios.

Christina Aguilera, con su regreso al español tras dos décadas, comparte 7 nominaciones con Jorge Drexler; mientras que Camilo, el mayor nominado del 2021, aparece en seis categorías.

Entre los productores y compositores con mayores nominaciones destacan Edgar Barrera con nueve y Jorge Luis Chacín, Julio Reyes Copello y Tainy.

Las nominaciones en la edición 23 de los Latin Grammy muestran la diversidad musical actual de la música latina. Si bien es cierto que el género que comercialmente ha sido el más popular –el urbano– tiene una presencia inequívoca en los premios, también el pop, la salsa, el álbum cantautor, el alternativo, entre otros, pueden encontrarse en las categorías principales.

“Me entusiasma mucho ver que este año hay varios de los múltiples nominados que también tienen un gran éxito comercial. Esto nos lleva a estar muy entusiasmados que vamos a tener una gran celebración”, dijo Manuel Abud, presidente de los Latin Grammy, en una entrevista vía Zoom con Zona Pop CNN.

La Academia recibió 18 mil trabajos para 53 categorías a premiar. Aunque es un número alto, no instaura un récord en el proceso de inscripción, uno que se instauró durante el inicio de la pandemia de coronavirus.

“Son 18 mil piezas que tienen que ser clasificadas, escuchadas y posteriormente votadas. No hay duda de que la cantidad de talento que hay allá afuera es impresionante. Durante la pandemia tuvimos 20 mil, porque obviamente durante la pandemia los artistas se quedaban en el estudio y no estaban de gira, porque bien que mal ya están en plena actividad. Entonces esto, la verdad, a mí me entusiasma muchísimo, porque quiere decir que la creatividad y el trabajo intenso continúa por parte de la comunidad artística”, agregó Abud.

El regreso de Christina Aguilera a las nominaciones

Una de las mayores nominadas para esta entrega es Christina Aguilera. Quizás para algunos no es sorpresa verla en las categorías, especialmente tras sacar a inicios de año su primer disco en español en dos décadas. Esta es la primera vez desde 2001 que Christina Aguilera es nominada a los Latin Grammy. Ese año, la cantante con raíces ecuatorianas ganó el Latin Grammy al mejor álbum de pop femenino por Mi reflejo.

El año pasado, Xtina regresó a la tarima de los Latin Grammy para una espectacular presentación de su sencillo Pa’ mis muchachas, junto a Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso. Una actuación que evidentemente conquistó a los miembros de la Academia, ya que el sencillo está nominado para dos de las categorías principales, canción y grabación de año.

Estas son las nominaciones a las categorías principales de los Latin Grammy

Grabación del año

Pa’ mis muchachas, Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole feat. Nathy Peluso

Castillos de arena, Pablo Alborán

Envolver, Anitta

Pa’lla me voy, Marc Anthony

Ojitos lindos, Bad Bunny & Bomba Estereo

Pegao, Camilo

Tocarte, Jorge Drexler & C. Tangana

Provenza, Karol G

Vale la pena, Juan Luis Guerra

La fama, Rosalía & The Weeknd

Te felicito, Shakira & Rauw Alejandro

Baloncito viejo, Carlos Vives & Camilo

Álbum del año

Aguilera, Christina Aguilera

Pa’lla voy, Marc Anthony

Un verano sin ti, Bad Bunny

Deja, Bomba Estereo

Tinta y tiempo, Jorge Drexler

Ya no somos los mismos, Elsa y Elmar

Viajante, Fonseca

Motomami (Digital álbum), Rosalía

Sanz, Alejandro Sanz

Dharma, Sebastián Yatra

Canción del año

A veces bien y a veces mal, Ricky Martin feat. Reik

Agua, Daddy Yankee, Rauw Alejandro & Nile Rodgers

Baloncito viejo, Carlos Vives & Camilo

Besos en la frente, Fonseca

Encontrarme, Carla Morrison

Hentai, Rosalía

Índigo, Camilo & Evaluna Montaner

Pa’ mis muchachas, Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole feat. Nathy Peluso

Provenza, Karol G

Tacones rojos, Sebastián Yatra

Tocarte, Jorge Drexler & C. Tangana

Mejor nuevo artista

Ángela Álvarez

Sofía Campos

Cande y Paulo

Clarissa

Silvana Estrada

Pol Granch

Nabález

Tiare

Vale

Yahritza y su esencia

Nicole Zignago

Productor del Año

Edgar Barrera

Eduardo Cabra

Nico Cotton

Julio Reyes Copello

Tainy

¿Cuándo son los Latin Grammy?

Los Latin Grammy se realizarán en Las Vegas este 17 de noviembre desde el Mandalay Bay Resort and Casino y lo podrás ver por HBO Max.