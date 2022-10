Esta martes, la organización de Lollapalooza Chile dio a conocer que Drake, Billie Eilish y Blink-182 se presentarán en la edición 2023 del festival internacional.

El evento se realizará en el Parque Bicentenario de Cerrillos los días 17, 18 y 29 de marzo, donde también se presentará Lil Nas X, Tame Impala y Rosalía.

⭐ ¡Con ustedes el LINE UP oficial de #LollaCL2023 ⭐🛸💥! 🎟 ¡Entradas limitadas! Asegura la tuya en @puntoticket ! Comenta y comparte tu favorito en 3,2,1 👇 📍17, 18 y 19 de marzo, Parque Cerrillos pic.twitter.com/jV8n24CytF — LollaCL (@lollapaloozacl) October 11, 2022

Drake es una estrella que no para de triunfar y hacer historia, batiendo récords, liderando los rankings y que va camino a la consagración como uno de los raperos más grandes de la historia.

Por su parte, Billie Eilish una de las artistas más talentosas e importantes de los últimos años, se ha convertido en todo un fenómeno y se ubica entre las más escuchadas de la música contemporánea. Una lista no menor de sus canciones han conectado con el público, algo pocas veces visto en la música actual. You Should See Me In A Crown, Bury A Friend, Xanny y el hit Bad Guy, son solo algunos ejemplos.

Un regreso histórico con Blink-182, una de las bandas iconos del rock punk californiano de los 90, considerada como el grupo más influyente de su género, regresa con sus integrantes originales con Tom DeLonge en la guitarra y voces, Mark Hoppus en el bajo eléctrico y Travis Barker en la batería. Treinta años después de su fundación, el grupo todavía es considerado uno de los grandes referentes del pop punk.

El certamen también contará con los icónicos Jane’s Addiction; el rock alternativo de The 1975; Armin van Buuren, uno de los mejores DJs del planeta; el músico y productor Jamie XX; la fuerza y ritmo de Kali Uchis; Tove Lo, Claptone, Fred Again.., Alison Wonderland, Gorgon City, Purple Disco Machine, Conan Gray, Wallows, Dominic Fike, Melanie Martinez, Aurora, Mora, Tokischa, Polo & Pan, Cigarettes After Sex, Rise Against y muchos más.

Venta de entradas

Las entradas para el festival están a la venta bajo el sistema Puntoticket, con descuentos usando la app de Costanera Center o pagando con Banco de Chile.

Todos los artistas de Lollapalooza Chile 2023