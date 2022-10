A 30 años de su fundación, Blink-182 realizará una gira mundial con los miembros originales de la banda: Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge.

La gira partirá el 11 de marzo de 2023 en Tijuana, México y confirmaron que estarán en Chile y se presentarán en el Lollapalooza 2023, evento que se realizará el 17, 18 y 19 de marzo en el Parque Cerrillos.

Lo mismo pasará en los Lollapalooza de Brasil, Argentina, Perú, Colombia y Paraguay.

We’re coming. Tour’s coming. Album’s coming. Tom’s coming. Tickets on sale Monday. New song “Edging” out Friday. https://t.co/lJmgXqI4ab pic.twitter.com/7y0ZoYTcQc

— blink-182 (@blink182) October 11, 2022