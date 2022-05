Como ha sido costumbre, Liam Gallagher nuevamente fue protagonista de una discusión en la plataforma de Twitter, donde, en esta ocasión aseguró que “Oasis orina en todo a los Beatles”.

El hecho ocurrió cuando Gallagher criticó lo que ex futbolista del Liverpool Jamie Carragher relataba como comentarista por la Champions League.

Fue en ese momento cuando Carragher se burló del ex líder musical diciéndole que Manchester City nunca ganará la liga y que “Oasis son una mierda en comparación con los Beatles”.

I’m saying you’ll never win the Champions league & Oasis are shite compared to the Beatles. That work??

Y el músico le contesto: “Eh, Carra, tienes bromas de mierda para ser un maldito scouser. Diablos, has estado saliendo con Neville demasiado tiempo, Oasis orina en todo a los Beatles, ¿cuántas veces hicieron un Knebworth?” (esto en alusión al concierto de dos días que la banda hizo en el parque más grande de Inglaterra y que es considerado como uno de los conciertos más masivos rock en la historia con cerca de 250.000 asistentes por jornada).

Los comentarios de ambos fueron tendencia en redes sociales y generaron diversos comentarios, tanto de apoyo como de crítica.

Eh carra you got shit banter for a scouser fucking hell la you been hanging out with Neville too long oasis piss all over the Beatles how many times did they do knebworth

— Liam Gallagher (@liamgallagher) May 22, 2022