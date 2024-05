Let It Be es una de las canciones más reconocidas del legado que The Beatles dejó en la escena musical tras su década en la industria.

Lanzada como el último sencillo conjunto de John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney antes de su separación oficial en 1970, se convirtió en un éxito instantáneo y ha perdurado como un clásico del catálogo de la banda británica, tanto para fans acérrimos como oyentes casuales.

La inspiración tras su creación, en tanto, surgió a partir de un reconfortante sueño que McCartney tuvo en medio de tiempos difíciles.

¿Qué llevó a Paul McCartney a componer Let It Be?

“En otoño de 1968 pasé por una época muy difícil“, recordó McCartney en el libro The Right Words at the Right Time (2004), de Marlo Thomas, una recopilación de biografías cortas -y en primera persona- de diversas figuras.

“Era el final de la carrera de los Beatles y habíamos empezado a grabar un nuevo álbum, la continuación de White Album. Como grupo, empezábamos a tener problemas. Creo que yo intuía que los Beatles se iban a separar, así que me quedaba despierto hasta tarde, bebía, me drogaba, salía de fiesta, como hacía mucha gente en aquella época”, escribió.

En medio de una dinámica con el medio WIRED que consistía en dar respuesta directa a algunas de las interrogantes más buscadas en Google en torno a su figura, también contextualizó más al respecto.

Así, comenzó explicando que la idea de sentarse a componer la canción tuvo lugar en la época en que los integrantes del cuarteto “se iban al extremo en todo“, ejemplificando conductas poco saludables como el “beber, salir de fiesta hasta muy tarde y volverse locos“.

Tras terminar agotado una de las jornadas, fue a acostarse. Y tras lograr quedarse dormido, comenzó a soñar.

“Mi madre, que murió alrededor de diez años antes, estaba en el sueño. Vino a mí a través del sueño“, recalcó el artista, que catalogó la instancia como “un momento mágico”, pues “realmente” sintió la presencia de ella junto a él.

“Parecía saber que yo estaba un poco tenso y dijo: ‘No te preocupes, las cosas van a estar bien. Sólo déjalo ser'”, contó, añadiendo recordar haberse sentido muy bien después de que su madre le hubiese dado aquel consejo.

“Desperté recordando el sueño y pensé: ‘¿Qué fue lo que dijo? Sólo déjalo ser…’. Y lo consideré una idea genial para una canción, así que fui al piano a escribirla”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paul McCartney (@paulmccartney)



Los créditos de la canción según Apple Music, en tanto, nombran a Paul McCartney y John Lennon en la escritura y composición (con George Martin en los arreglos de cuerdas y bajo).

En la interpretación, Paul McCartney (voz principal, coros de fondo, bajo, piano eléctrico y maracas), Linda Louis McCartney (coros), John Lennon (coros de fondo), Ringo Starr (batería) y Billy Preston (órgano).

¿Quién era Mary McCartney?

La figura materna de Paul McCartney, Mary, ejerció una profunda influencia en su vida y obra.

Su prematura muerte a causa de cáncer cuando el artista tenía solo 14 años marcó un antes y un después en su vida personal y también profesional, pues se convirtió un tema recurrente en su música.

Mary fue una inspiración directa para muchas de sus composiciones, como I’ve Lost My Little Girl, escrita poco después de su fallecimiento.

“No hace falta ser Sigmund Freud para reconocer que la canción es una respuesta muy directa a la muerte de mi madre. Murió en octubre de 1956, a la jovencísima edad de 47 años. Escribí esta canción ese mismo año”, manifestó en su libro Lyrics: 1956 to the Present (2021).

Otro de los hits del cuarteto, Yesterday, compuesto por McCartney en 1965, también se habría inspirado en el fallecimiento de su madre. Aunque de un modo menos consciente.

“Cada vez que llego a la línea I’m not half the man I used to be, recuerdo que había perdido a mi madre unos ocho años antes. Me han llegado a decir que es una canción de ‘perder a mi madre’, a lo que siempre he dicho: ‘No, no lo creo’. Pero, sabes, cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que, después de todo, eso podría haber sido parte del trasfondo, de la inconsciencia que hay detrás de esta canción“, expresó.

También hizo manifiesto de la frustración que sintió respecto a la poca discusión familiar que hubo de lo sucedido.

“Era tan extraño el que simplemente no se hablara de la pérdida de nuestra madre a causa del cáncer. Apenas sabíamos lo que era el cáncer, pero ahora no me sorprende que toda la experiencia aflorara en esta canción en la que la dulzura compite con un dolor que no puedes describir del todo“.

En su libro, también admitió que la pérdida de su madre, Mary, fue “algo que nunca superé”, mas la afrontó lanzándose a dominar la guitarra.